Lessico Inglese - Film drammatici, film fantascientifici

Parole per descrivere film drammatici

Parole per descrivere film fantascientifici

Espressioni per descrivere film in generale

domestic violence=violenza domesticadysfunctional (family)=(famiglia) disfunzionalesexual harassment=molestie sessualitragedy=tragediaslasher film=film violentoalien=alienoandroid?=androide (automa di forma umana)apocalyptic/post-apocalyptic=apocalittico/post-apocalitticoartificial intelligence=intelligenza artificialecyborg=cyborg (individuo umano in cui sono stati trapiantati membra o organi sintetici)dystopian=distopicoextraterrestrial=extraterrestrehigh-tech=di alta tecnologiaouter space=spazio (es.: Some people believe in UFOs (Unidentified Flying Objects) that come from outer space)robot=robotspaceship=astronavestarship=navicella spazialeawful=tremendo, terribilepredictable=prevedibileoverrated=sopravvalutatoawesome=fantasticoentertaining=divertentewell done=ben fattoinformative=informativoaward-winning=pluripremiatocritically-acclaimed/praised=acclamato/premiato dalla criticaremarkable=notevole, eccezionalespectacular=spettacolarecringe=imbarazzanteB-movie=film di serie Bslapstick=farsesco, comicocoming-of-age story=film di formazionethe movie is full of twists and surprises=il film è pieno di sorprese e colpi di scenathe movie explores controversial topics=il film esplora temi controversithe film should be remembered throughout history=questo film dovrebbe essere ricordato nella storiathe film is a satire on (modern politics)=il film è una satira (della politica di oggi)