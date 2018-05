Traduzione di signore, signora, signorina

Dobbiamo premettere che Monsieur, Madame et Mademoiselle sono parole composte.• Monsieur = mon + sieur• Madame = ma + dame• Mademoiselle = ma + demoiselleper cui al plurale ognuna delle due parti viene modificata separatamente, cioè• monsieur > messieurs• madame > mesdames• mademoiselle > mesdemoisellesAttenzione alla pronuncia:• monsieur [məsiø’]• messieurs [mesiø’]• madame [mada’mə] – la [ə] può non essere pronunciata• mesdames [meda’mə] - la [ə] può non essere pronunciata• mademoiselle [mad’mwaselə] - la [ə] può non essere pronunciataL’uso di “monsieur” non presenta problemi. Invece esistono dei casi in cui madame > dame, mademoiselle > demoiselle, mesdames > dames, mesdemoiselles > demoiselles1) Si adopera Madame/Mesdames/Mademoiselle/Mesdemoisellesa) quando si tratta di un vocativo (cioè mi rivolgo alla persona che ho davanti). In questo caso, il termine è seguito da una virgola• Madame, entrez, c’est votre tour!b) se seguito il nome proprio• Madame Dupont n’est pas encore arrivée2) Negli altri casi si adopera dame/dames/demoiselle/demoiselles• Tu connais la dame assise à coté de la fenêtre?• C’est la demoiselle qui habite sur mon palier• C’est à cette dame que j’ai parlé hier• C’est une dame très gentille3) Se dobbiamo salutare contemporaneamente un uomo e una donna (per esempio una coppia), diremo:• Bonjour, Messiers-dames!• Au revoir, Messieurs-dames!che traduce anche l’italiano «Signore e signori»4) I termini italiani «egregio», «gentile», «pregiato», ecc… in francese non si traducono• Egregio signore = Monsieur• Gentile signora = Madame5) Se vogliamo indicare il titolo professionale (direttore, professore), esso si colloca dopo il nome, separandolo da quest’ultimo con l’articolo di riferimento• signor direttore = Monsieur le directeur• signora direttrice = Madame la directrice6) Per rivolgersi a professionisti che operano in campo giuridico – notai o avvocati – si adopera il termine «maître»Est-ce que Maître Dupont est dans son bureau?7) Questi termini di cortesia possono essere anche abbreviati come segue:Monsieur > M. M. Dupont n’est pas encore partiMadame > Mme Mme Louise vient de téléphonerMademoiselle > Mlle M.lle Rachou n’est pas sortie ce matin