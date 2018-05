Traduzione di “per” in francese

Traduzione di “per”

La preposizione “per” può introdurre diversi complementi o proposizioni secondarie: fine, scopo, moto attraverso luogo, mezzo, strumento, tempo. Quindi prima di affrontare l’argomento è necessario che lo studente “rispolveri” le sue conoscenze di analisi logica• Studiamo per imparare = per + proposizionale finale• Essi sono appena partiti per Milano = per + destinazione• Ti invierò il documento per posta = per + complemento di mezzo• Ti ho inviato i dati per e-mail = per + complemento di mezzo• Ho agito per curiosità = per + mezzo• Per un anno abiterò in questa casa = per + complemento di tempo• Ho intenzione di passare per Firenze = per + complemento di moto per luogo.

1) Si adopera “pour” per esprimere scopo, fine, destinazione

• Lavoriamo tutti per vivere = Tout le monde travaille pour vivre



• Non appena potrò, partirò per Roma = Dès que je pourrai, je partirai pour Rome• Il medico mi ha prescritto una medicina per il mal di testa = Le médecin m’a prescrit un remède pour ma migraine.

2) Si adopera “par” per esprimere il moto attraverso luogo, il mezzo, lo strumento

• Per arrivare prima passerò per Genova = Pour arriver avant, je passerai par Gênes.

• Mi ha inviato questo pacco per ferrovia = Il m’a envoyé ce colis par la poste

• La lettera è stata inviata per via aerea = La lettre a été envoyée par avion

• Ho fatto tutto questo per curiosità = J’ai fait tout cela par curiosité

• Egli ha fatto tutto questo per invidia = Il a fait tout cela par envie.

3) Si adopera “pendant” se si tratta di un complemento di tempo continuato (=durante)

• Ti ho aspettato per due ore = Je t’ai attendu pendant deux heures (in questo caso “pendant” si potrebbe anche sopprimere)

• Per due settimane sarò a Bruxelles = Pendant deux semaines, je serai à Bruxelles.

• Lasciatemi riflettere per qualche istante = Laissez-moi refléchir pendant quelques instants

4) Casi particolari

• Per amore o per forza = Bon gré, mal gré

• Per primo = le premier

• Di conseguenza = par conséquent

• Per caso = par hasard (“h”aspirata)

• Per fortuna = par bonheur