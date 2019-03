Superlativo assoluto e superlativo relativo francese

Superlatif absolu[/h2]

Il superlativo assoluto esprime una qualità al massimo grado senza fare paragoni con altri termini: benissimo , grandissimo , ecc.

In francese, il superlativo assoluto degli avverbi e degli aggettivi si ottiene con l'avverbio très: très bien, très grand.

Si può ottenere il superlativo assoluto anche con altre forme: bien, fort, archi-, super-, ecc.



[h1]Superlatif relatif

Il superlativo relativo esprime il massimo o il minimo grado di una qualità o di una quantità in rapporto a un gruppo di persone o cose. Per formare il superlativo relativo si usanosempre preceduti dall'articolo determinativo, che in italiano è spesso sottinteso. Quando è espresso, il termine di confronto è introdotto dalla preposizione de:es. C'est la chanzonson dernier album.Il superlativo degli aggettivi può precedere o seguire il sostantivo:es. La plus ancienne maison de la ville.L'articolo che precede plus e moins è variabile nei superlativo degli aggettivi poiché si accorda con il sostantivo:es. Ce sont le exercise le moins difficiles de cette unité.In tutti gli altri casi, l'articolo è semprees. Quels plats préparez-vous le plus souvent?L'aggettivoe l'avverbiohanno una forma irregolare di superlativo: