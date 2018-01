Réponse du fournisseur à une réclamation pour retard de livraison due au transporteur

La ditta Adam di Menton, specializzata in giardinaggio, in data 20 giugno aveva ordinato alla ditta Magradas di Nancy, del materiale edile per giardini, la cui consegna avrebbe dovuto essere effettuata entro il 10 luglio, a mezzo ferrovia. Dato che il 12 luglio la merce non era stata ancora consegnata, la ditta Adam ha scritto al suo fornitore per far presente il ritardo. La ditta Magradas risponde, meravigliandosi dell’accaduto in quanto, come convenuto la merce è stata consegnata al commissionario trasportatore, M. Hémunger, c/o la stazione Sncf di Nancy il 25 giugno per essere consegnata al destinatario nei termini convenuti. Rispondendo, essa consiglia al cliente di rivolgersi direttamente al commissionario e a tal scopo fornisce tutti gli estremi della spedizione, fornendo anche tutti i consigli del caso.Redigere la lettera della ditta Magradas alla ditta Adam. I dati mancanti sono a piacere

Modèle

Entreprise Adam 231, route de Cannes 06500 Menton

Objet: votre commande du 20 juin Nancy, le 16 juillet 2017

Monsieur,

nous sommes surpris d’apprendre par votre e-mail d’aujourd’hui, que la livraison des dalles n’a pas été effectuée.

En effet, la marchanduise a été remise à Monsieur Paul Héminger, commissionaire, Gare SNCF - Nancy, le 25 juin et la livraison aurait dû être effectuée le 6 juillet au plus tard, date qui figure sur la photocpie de la déclaration d’expédition ci-jointe.

Nous vous conseillons donc de vous mettre en contact aver lui pour exiger la livraison immédiate et de faire les réserves d’usage quant au préjuidice que pourra vous causer ce retard. Pour notre part, nouis allons aussi intervenir auprès du transporteur pour connaîtrre les raisons de ce retard.

Nous espérons que vous obtiendrez rapidement satisfaction.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments dévoués.

Le Service des Ventes

Roger Martin

P.J. 1: copie déclaration d’expédition