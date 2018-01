Compréhension et production écrite

Texte: L’ordinateur portable est-il un danger?

Les ordinateurs portables sont pratiques et de plus en plus répandus. Mais il peut être intéressant de se pencher sur leur impact sur la santé... Leur utilisation peut-elle être dangereuse?

A cause des ordinateurs portables, les médecins observent une augmentation des cas de ce qu'ils appellent "erythema ab igne", une dermite due à la chaleur que dégage l'ordinateur: la peau devient brunâtre et marbrée. Ce sont les cuisses qui sont touchées, quand on y pose l'ordinateur directement Ce problème n'a pas de conséquences graves. Toutefois, on signale simplement que la peau a été exposée trop longtemps à une chaleur trop élevée, mais pas assez pour causer une véritable brûlure. Ce trouble était autrefois constaté chez des ouvriers qui travaillaient près de machines très chaudes; autre risque associé aux ordinateurs portables: le mal de dos, entraîné par une mauvaise position. En effet, si un ordinateur ordinaire suppose en général un bureau et une chaise, ce n'est pas le cas du portable. Il n'est donc pas rare de se retrouver, sans y faire attention, complètement recroquevillé au-dessus d'un portable (surtout que l'écran n'est pas lisible dans toutes les conditions d'éclairage) ou au contraire vautré dans un canapé tout en utilisant l'ordinateur.



Vigilance, donc... il est important, portable ou pas, de travailler bien assis et le dos droit. Attention aussi à vos poignets; les claviers plus réduits de certains ordinateurs portables peuvent augmenter le risque de syndrome du canal carpien, selon la position que vous adoptez. N'hésitez pas à brancher un clavier sur votre portable pour éviter ce problème; il existe aussi des coussins ou des tapis spécialement mis au point pour reposer les poignets pendant que vous tapez.S'il est important de protéger votre dos pendant que vous utilisez un ordinateur portable, ne le négligez pas non plus pendant que vous le portez! En effet malgré les progrès de la technologie, les ordinateurs portables restent des engins plutôt lourds, et la plupart des sacoches qui permettent de les transporter sont prévues pour être portées sur une seule épaule. Investissez dans un sac à dos si vous êtes sujet au mal de dos; et si vous restez à la sacoche vérifiez que sa sangle est bien large et munie d'anti-dérapant pour plus de stabilité.Sources : Arnold A., Pediatrics, novembre 2010Compréhension et production écrite1.Indiquez par un Vrai si l’affirmation est vraie ou par un Faux si elle est fausse. Mettez un ? s’il s’agit d’une affirmation dont on ne parle pas dans le texte1. L’ordinateur portable comporte moins de risques pour la santé par rapport à un ordinateur ordinaire2. L’utilisation d’un ordinateur portable comporte toujours des risques pour la vue3. Une utilisation non correcte de l’ ordinateur portable comporte des risques pour le dos, la peau et le poignet.4. Les ordinateurs portables sont très répandus parce qu’ils ont des prix très abordables et ils sont en baisse5. Les personnes plus âgées sont les plus exposées au danger de l’ordinateur portable

2. Choix multiple (une ou deux réponses correctes sont possibles)

2.1. Un ordinateur portable dégage une certaine chaleur

1. qui, avec le temps, peut causer des dégâts à la peau

2. qui, toutefois, n’a jamais aucune conséquence grave

3. qui fait changer la couleur de la peau sur la partie du corps sur laquelle il est appuyé

2.2.Il existe de petits coussins qui servent

1. pour garantir une bonne position du corps et éviter le mal au dos

2. pour éviter une maladie aux os du poignet

3. pour faciliter le branchement d’un clavier au portable

2.3. Pour transporter un ordinateur portable

1. on préconise l’utilisation d’un genre de serviette que l’on porte sur une seule épaule, mais à certaines conditions.

2. on devrait s’orienter vers un sac à dos pour mieux équilibrer le poids

3. on ne donne aucun conseil car les ordinateurs deviennent de plus en plus légers

3. Répondez aux questions suivantes

a. À qui est-il destiné?

b. Quels sont les éventuels risques que comporte un usage prolongé d’un ordinateur portable?

c. Qu’est-ce qui est à l’origine du mal au dos par rapport à un ordinateur traditionnel? Que faut-il faire pour y remédier?

d. De quoi dépend la syndrome du canal carpien? Que suggère le texte pour éviter ce risque?

e. Quelles peuvent être les conséquence de la chaleur dégagée par un ordinateur portable?

g. Si on souffre du mal dos que devrait-on faire pour transporter un ordinateur portable?

Corrigé

Exercice 1

1.1-faux/1.2-faux/1.3-vrai/1.4-?/1.5-faux

Exercice 2

2.1 réponses correctes: 1, 3

2.2 réponses correctes: 2

2.3 réponses correctes: 1, 2

Exercice 3

3.a.

Le texte est destiné à ceux utilisent un portable ou un ordinateur fixe

3.b.

L’usage prolongé d’un portable peut provoquer une dermite à la peau causée par la chaleur, le mal au dos et au poignet

3.c.

Le mal au dos est causé par une mauvaise position quand on s’assied devant un PC, mais même quand ont utilise un portable si on a l’habitude de se recroqueviller dans un fauteuil.

3.d.

La syndrome du canal carpien atteint le poignet et elle est causée par une utilisation excessive et prolongée du clavier et de la souris

3.e.

La chaleur dégagée par un portable, gardé sur les genou peut provoquer une dermite qui se présente par des tâches brunâtres, surtout sur les cuisses.

3.f.

Quand on souffre du mal au dos, on devrait transporter le portable dans un sac à dos ou alors utiliser une sacoche avec une bande large et anti dérapante pour éviter qu’elle glisse continuellement et que l’épaule soit obligée de prendre une mauvaise position.