Offre de représentation

Tout d’abord, il faut distinguer la demande de l’offre de représentation.Dans la demande, le candidat indique les sources de l’information, souvent un journal où l’entreprise a fait paraître une annonce relative à la place vacante et il se propose pour l’occuper.Per contre l’offre correspond à une proposition de la part de l’entreprise qui a besoin d’embaucher du personnel.





Modèle

Objet: Représentation Florence, le 3 décembre 2017

Monsieur,

Ces deux dernières années, nous avons enregistré une hausse sensible de la vente de nos produits qui sont de plus en plus appréciés par notre clientèle.

Par conséquent, nous aimerions en confier l’exclusivité de représentation et de vente à un représentant déjà installé sur la place de la Région Aquitaine et connaissant bien nos genre d’articles.



Messieurs François Blondin, de Bordeaux, et Alain Langlais d’Agen, avec qui vous êtes en relations d’affaires, m’informent que vous pourriez assurer avec grande compétence cette représentation. Comme vous le savez probablement déjà, notre maison fabrique du matériel et des instruments médico-chirurgicaux «haut de gamme» (1)En principe, notre contrat comporterait les clauses essentielles suivantes:Commission: 9% sur toute commande menée à termeChiffre d’affaires minimum: 15.000 €Si, comme nous l’espérons, cette affaire est susceptible de vous intéresser, nous pourrions prendre rendez-vous pour arrêter (2) les termes de notre accord.Une réponse urgente de votre part nous obligerait beaucoup.Croyez, Monsieur, en l’expression de nos sentiments les meilleurs

Francesco Bianchi

Responsabile Servizio Esportazione

Note

1. – haut de gamme = di alto livello2. – arrêter les terme d’un accord = stabilire in via definitiva le clausole contrattua