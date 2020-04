Décrire un animal de compagnie

J’aime beaucoup les animaux et surtout les chiens et les chats. J’aimerais bien avoir un chien mais, comme j’habite dans un petit appartement et que je travaille toute la journée je risquerais de le faire souffrir. Par contre, mon oncle vit dans un joli pavillon en banlieue environné d’un jardin avec beaucoup d’arbres.Pour cela il peut se permettre d’avoir un beau chien loup, avec sa belle niche, placé à l’abri sous un balcon. Quand je vais voir mon oncle et ma tante, le chien ne manque jamais de me faires des fêtes, de me sauter dessus, de me passer sa langue sur la figure et d’aboyer parce qu’ il veut que je m’amuse avec lui. Par contre, à la maison j’ai deux chats : Luna e Lily. Toutes les deux sont des chattes. Luna est la plus jeune et elle n’a que deux ans. Elle a le poil brillant, noir et très long.Pour cela elle a besoin d’être brossée tous les jours avec une brosse spéciale pour éliminer les nœuds qui se forment régulièrement. Elle aime beaucoup jouer ou dormir tout près du radiateur. Elle aime aussi se coucher sur le divan où alors passer des heures sur le rebord du balcon pour regarder les oiseaux qui chantent ou qui sautent d’une branche à l’autre des arbres. Lily ha un aspect et un caractère tout à fait différent. Elle a le poil gris très court, mais souple. Elle n’aime pas du tout être brossée et si on le fait, elle est prête à sortir les griffes. Quand je m’assieds au bureau pour lire, écrire ou pour travailler à l’ordinateur, elle arrive immédiatement pour s’allonger devant l’écran et se faire caresser sous le cou ou sur la tête. Si non elle passe la plupart du temps à dormir dans sa niche bien souple et chaude.