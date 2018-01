Demande de représentation

Lettre modèle

Par certains aspects, ce type de lettre, ressemble à la lettre de demande d’emploi. On y indique: les sources de l’information, les produits dont il est question, la présentation et les références (expérience, produit, etc.), les propositions.Objet: demande représentation Strasbourg, le 4 novembre 20177

Messieurs,

Nous avons bien lu votre annonce parue le 2 novembre dans le bulletin de l’I.C.E. (1), du mois de novembre et nous avons l’honneur de vous informer que nous sommes intéressés (2) par la représentation de vos articles dans la région de Lyon.

Notre maison, créée en 1972, est spécialisée dans la distribution d’accessoires pour automobiles, en particulier pots d’échappement, plaquettes de freins, amortisseurs et batteries.

Nous possédons, par conséquent, une longue expérience du genre d’articles que vous fabriquez et nous sommes bien introduits auprès d’une vaste clientèle pour diffuser une quantité importante de vos produits.



En outre, depuis quatre ans, nous travaillons avec l’Italie, en qualité (3) d’agents exclusifs de quelques firmes italiennes, dont nous vous joignons la liste, à titre de référence.Si notre proposition vous intéresse, veuillez avoir l’obligeance (4) de nous faire connaître vos conditions de vente et de nous fixer un rendez-vous.Nous demeurons dans l’attente de votre réponse et vous prions d’agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Le Directeur commercial

Jacques Martin

Pièce jointe: une liste de références

Notes

(1) - I.C.E. = Istituto Nazionale Commercio Estero(2) - essere interessato da = être intéressé par(3) – en tant que = en qualité de(4) – veuillez avoir l’obligeance de = vogliate avere la cortesia di