L’imperativo in francese: regole

Come in italiano, anche in francese, l’imperativo serve per dare un ordine o per esortare.Regole1) L’imperativo francese ha tre persone che corrispondono alla2.a persona singolare1.a persona plurale2.a persona plurale2) Si forma dal presente indicativo, togliendo il soggetto:• Vous prenez la voiture – Prenez la voiture!• Nous écoutons ses conseils – Écoutons ses conseils!• Tu fais tes devoirs – Fais tes devoirs!3) Nei verbi del 1° gruppo e in alcuni verbi irregolari (es.aller, ouvrir, offrir), alla 2.a persona deve essere tolta la -s finale• Tu fermes la porte – Ferme la porte!• Tu vas au supermarché – Va au supermarché!• Tu ouvres la fenêtre – Ouvre la fenêtre!4) I verbi être, avoir e savoir hanno un imperativo irregolare• Avoir: aie!, ayons!, ayez!• Être: sois!, soyons!, soyez!• Savoir: sache!, sachons!, sachez!5) La forma negativa dell’imperativo si forma mettendo ne + verbo + pas e non con l’infinito, come avviene in italiano alla 2.a personaPrendi il treno! - Non prendere il treno!• Prends le train! - Ne prends pas le train!Posteggiate la macchina qui! - Non posteggiate la macchina qui!• Garez votre voiture ici! – Ne garez pas votre voiture ici! (come in italiano)6) All’imperativo positivo, i pronomi personali e avverbiali si collocano dopo il verbo e sono legati ad esso con un trattino. In tal caso me > moi e te > toi• Tu regardes la TV – Tu la regardes – Regarde-la!• Tu offres un cadeau à Mireille – Tu lui offres un cadeau – Offre-lui un cadeau!• Tu me donnes des conseils – Donne-moi des conseils!• Tu te laves les mains – Lave-toi les mains!7) All’imperativo negativo, i pronomi personali si collocano regolarmente davanti al verbo, come in italiano, e in questo caso moi > me e toi > te• Ne lui offre pas de cadeaux• Ne me donne pas de conseils• Ne te lave pas les mains8) Se l’imperativo è seguito dai pronomi y e en, i verbi del primo gruppo, alla seconda persona riprendono la -s finale per permettere di vare il legamento• Tu vas à Rome avec ton coucins – Vas-y avec ton cousin!• Tu manges un morceau de tarte – Manges-en un morceau!Poiché all’imperativo negativo il pronome si colloca davanti al verbo, in tal caso non è più necessario conservare la -s finale• N’y va pas avec ton cousin!• N’en mange pas!