La liaison

N.B. Prima di iniziare l’argomento è necessario rivedere i simboli dell’alfabeto fonetico internazionale. La pronuncia è inserita fra due parentesi quadre […]

1) In francese alcune consonanti, se collocate al termine di una parola, sono mute, ma, in alcuni casi, diventano sonore, se la parola che segue inizia per vocale o per h- muta: è il fenomeno chiamato “liaison” Queste consonanti sono -d -p -s -t -z-g-n-r, a cui se ne aggiungono altre come -f. La casistica è abbastanza complessa e più che altro bisogna fare riferimento più all’uso che alle regole

2) La “liaison” è obbligatoria

a) fra il pronome personale soggetto (che finisce per -s oppure per -l e il verbo (che inizia per vocale)

Se il soggetto termina per – s (ils, elles, nous, vous) la -s legata si pronuncia come la -s- italiana di “casa” e quindi sonora o dolce, in fonetica [z]



Se il soggetto termina per -l, non ci sono modifiche fonetiche (il)Esempi:vous [vu] - avez [ave’] - vous avez [vu z ave’]nous [nu] – avons [avõ’] - [nu z avõ’]il [il] – a mangé [amãʒe’] - [ilamãʒe’]elles [ɜlə] – appellent [apɜ’lə] – elles appellent [ɛlzapɛ’lə]ils [il] – appellent [apɛ’lə] – ils appellent [il z apɛ’lə]Notare la differenza:ils sont [ilsõ’] - ils ont [il z õ’]b) fra l’aggettivo possessivo o dimostrativo seguito da un nome oda un aggettivo che inizia pervocale o h- mutaEsempi:mon ami [mõ n ami’] - cet ami [sɛ t ami’] - mes enfants [mɛãfã]- ton école [tõ n ekɔ’lə]c) fra l’articolo determinativo o indeterminativo ed il nome cheinizia per vocale o -h mutaEsempi:les enfants [le z ãfã] –d) fra l’aggettivo ed il nomeEsempi:les petits enfants [le pəti’z ãfã]un petit hôtel [ pəti’t otɛl]c’est mon grand ami [sɛ mõ grã’ t ami’]ce sont de grandes avenue [sə sõ də grãdə s avəny’]e) Con “quand” - La -d di “quand”, legandosi si trasforma in -tQuand il est parti [Kã t ilɛ’parti’]f) Con l’aggettivo”neuf”Nel legamento la -f di “neuf” si pronuncia [v]Il a neuf ans [ila’nœ v ã’]g) con chez, dans, sans, enEsempi:chez elles [ʃe z ɛ’lə]dans une minute [dã z ynə’miny’tə]sans amis [sã z ami’]en avant [ã n avã’]h) Con il verbo + pronomeEsempi:vas-y! [va z i’]manges-en! [mãgә z ã’]mangent-ils à la maison? [mãʒә t il’ ala mesõ’?]i) Con avverbio corto + aggettivotrès attentif [trɛ z atãtif’]

3) La liaison non è consentita nei seguenti casi :

dopo la congiunzione “et” ;

Es : un garçon et // une fille - on dîne et // on va se coucher;



Dopo un nome al plurale (ma non con un propone personale);Es : Les enfants // arrivent - Voilà des livres // intéressants;Tra soggetto e verbo, se il soggetto è espresso da un nome;Es : les chiens // ont aboyé - , les élèves // entrent à 8 heures et demieDavanti h aspirata;Es : des // héros, un // homard, des // haricots4) In alcuni casi, la “liaison” è facoltativa. Lo stile diventa allora piuttosto ricercato