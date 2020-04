L’imperativo in francese: esercitazione

Correzione

Correzione

1) Mettere all’imperativo positivo (ordine di fare) o negativo (ordine di non fare)1. Tu vas à l’ecole2. Tu traverses la rue3. Nous mangeons des crêpes4. Tu finis tes devoirs5. Vous allez tout droit6. Tu achètes de la bière7. Tu prends le train de 8 heures8. Tu sors avec tes copains9.Tu me passes ton stylo10. Tu te lèves du milieu1. Va à l’école! - Ne va pas à l’école!2. Traverse la rue! - Ne traverse pas la rue!3. Mangeons des crêpes! - Ne mangeons pas de crêpes!4. Finis tes devoirs! - Ne finis pas tes devoirs!5. Allez tout droit! - N’allez pas tout droit!6. Achète de la bière! - N’achète pas de bière!7. Prends le train de 8 heures! - Ne prends pas le train de 8 heures!8. Sors avec tes copains! - Ne sors pas avec tes copains!9. Passe-moi ton stylo! - Ne mre passe pas ton stylo!10. Lève-toi du milieu – Ne te lève pas du milieu!2) Atti di comunicazione1. Di’ ad un tuo amico di non uscire questa sera2. Di’ ad un turista che ti ha chiesto un’informazione di girare a sinistra e di prendere la prima strada a destra3. Di’ ad un tuo amico di venire con te al mare4. Di’ a Jean di non prendere il treno; digli di prendere la macchina.5. Dì a tuo padre di comprare questi giornali per te.6. Dì a Robert di attraversare la strada sul passaggio pedonale7. Di al turista di non prendere l’autobus, ma di prendere la bicicletta.8. Dì al tuo amico di passare dal supermercato9. Dì all’autista di passare davanti alla banca1. Ne sors pas ce soir!2. Tournez à gauche puis prenez la première rue à droite!3. Viensavec moi à la mer!4. Ne prends pas le train! Prends la voiture!5. Achète-moi ces journaux, s’il te plaît!6. Traverse la rue sur le passage clouté7. Ne prenez pas l’autobus, prenez la bicyclette8. Passe au supermarché, s’ìil te plaît9. Passez devant la banque, s’il vous plaît