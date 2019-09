Esercizi Gallicismi

Futur proche (futuro prossimo)

Verbo aller + infinito

Present duratif (Gerundio)

Etre + en train de + infinito

Passé recent (passato prossimo)

Venir + de + infinito

Il treno sta per partire. Le train va partirTra un po' andremo a casa. Nous allons aller chez nous.Il mio autobus sta per arrivare e io sono in ritardo. Mon bus va arriver e je suis en retard.L'ora sta per finire per la gioia dei miei compagni. L'heure va finir pour la bonheur de mes copains.Sto per comprare un vestito ma sono rimasto senza soldi. Je vais acheter une veste, mais je n'ai plus pas d'argent.Sono in procinto di parlarvi. Je vais vous parler.Sto parlando. Je suis en train de parlerVoi statescrivendo. Vous etes en train d'écrire.Sto facendo i compiti perchè tra un pò devo uscire. Je suis en train de faire les devoir car je vais sortir.I miei compagni sono rimasti a casa e stanno dormendo. Mes copains sont restés chez eux et sont en train de dormir.Sono uscito da poco. Je viens de sortir.Ho appena finito di mangiare. Je viens de manger.Avevo parlato troppo presto. J'avais parlé trop tot.I miei genitori sono rientrati da poco ma stanno già per partire. Mes parents viennent rentrér mais il vonts repartir.