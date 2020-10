Future Proche e passé composé - Esercizi

Le futur proche e le passé composé

Négation avec le futur proche

La négation du passé composé

Mettez au futur proche.1) Je commence à huit heures. = je vais commencer à huit heures.2) Je déjeune à midi. =je vais déjeuner à midi.3) Il termine à six heures. =il va terminer à six heures.4) Vous rentrez à sept heures. = vous allez rentrer à sept heures.5) Ils boivent une bière. = ils vont boire une bière.Mettez au futur proche.(Ils partent) ils vont partir en week-end au bord de la mer.(Ils prennent) ils vont prendre le train à six heures.(Ils arrivent) ils vont arriver vers neuf heures.(Ils laissent) ils vont laisser les bagages à l’hôtel.(Ils boivent) ils vont boire un café sur le port.(Ils mangent) ils vont manger au restaurant.(Ils rentrent) ils vont rentrer à l’hotel.Transformez les phrases suivantes:1)Nous allons au parc.=nous n’allons pas aller au parc.2)Vous partez en voiture demain matin.= vous n’allez pas partir en voiture demain.3)Il mange une glace à la vanille=in ne va pas manger une glace à la vanille.4Tu habites à Paris.= tu ne vas pas habiter à Paris.5)Ils viennent en vélo à la maison= ils ne vont pas venir en vélo à la maison.6)Je finis de faire mes devoirs.= je ne vais pas finir de faire mes devoirs.Mettez à la forme négative1)J’ai acheté une jupe rouge.=je n’ai pas acheté une jupe rouge.2)Il a travaillé dans une banque.= il n’a pas travaillé dans une banque.3)Les enfants jouent dans le salon.= Les enfants ont joué dans le salon4)Le grand-père écoute la radio= Le grand-père n’a pas écoutéLA négation ne…… jamais/ ne……rien/ne………plus1)Est-ce que vous aimez toujours la couleur rouge ?=nous n’aimons plus2)Est-ce qu’il a entendu le discours ?=il n’entendu rien3)Est-ce qu’ils habitent toujours à Rome ?=il n’habite plus4)Est-ce qu’elles ont encore mangé du poisson cru ?= elles n’ont jamais