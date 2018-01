Demande de conditions de transport

Les commerçants s’adressent souvent à des sociétés de transport )Messageries, Compagnies aériennes ou maritimes) pour le transport de marchandises. Il est nécessaire d’établir un contrat de transport entre l’expéditeur et le transporteur au bénéfice du destinataire. Avant de conclure un contrat, l’expéditeur s’adresse aux Sociétés de Transport pour demander des renseignements sur leurs prix, leurs conditions, leurs délais. On propose trois lettres modèles, relatives à un transport par camion, par bateau et par avion (pour des marchandises peu encombrante et d’une certaine valeur).Le plan à suivre est le suivant :1) Se renseigner sur la possibilité d’effectuer le transport2) Indiquer le transport à effectuer (moyen de transport, destination)3) Informer sur les caractéristiques de la marchandise à expédier (nature, poids, emballage)4) Demander les détails sur les conditions de transport (délai, assurance)5) Demander une réponse6) Formule de politesse

1) Modelè n° 1 (transport par camion)

Objet : conditions de transport Lille, le 2 octobre 2017

Messieurs

Nous vous prions de nous faire connaître votre disponibilité et vos conditions pour effectuer des livraison d’agrumes tous les quinze jours de Palerme à Lille, à partir du mois de novembre jusqu’au mois de février.

Chaque envoi, psar camion, se composera de 200 caisses en bois, d’oranges et de mandarines pour un poids total de 3.500 kg, au maximum.

Une réponse urgente de votre part nous obligerait beaucoup

Nous vous prions d’agréer, Messieurs, nos salutations distinguées

2) Modelè n° 2 (transport par bateau)

Objet : demande d’affrètement Perpignan, le 30 décembre 2017

Messieurs,

Nous sous serions reconnaissants de bien vouloir nous envoyer les prix d’affrètement d’un cargo pour un transport de conserves de sardines, de Marseille à destination de Gênes.

Les boîtes sont emballées dans 3.500 cartons de 15 kg chacun.

Veuillez nous soumettre une proposition avec chiffrage précis.

Nous vous remercions d’avance et vous prions d’agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués.

3) Modelè n° 3 (transport par avion)

Objet : demande de transport Paris, le 20 mai 2017

Messieurs,

Une Maison italienne nous a passé une commande de matériel électronique dont elle souhaite une livraison pour la fin du moi du juin.

Nous vous prions de bien vouloir effectuer ce transport, d’un poids total de300 kg, à destination de Mila-Linate. La marchandise. Emballée dans des cartons, pourra être enlevée de nos magasin de Orly, dans 15 jours.

Veuillez nous faire parvenir, comme d’habitude, la note de frais, comprenant aussi une assurance tous risque de la marchandise.



Nous restons dans l’attente de votre confirmation et vous prions de recevoir, Messieurs, nos salutations distinguées.