Correspondance avec les assureurs

Les personnes et les biens ainsi que les services sont exposés à de nombreux risques. Pour cela, le chef d’entreprise a l’obligation de s’assurer non seulement personnellement mais d’assurer aussi son entreprise et le transport contre certains risques dérivés de son activité. Les types de lettres concernant les assurances sont nombreuses: demande de conditions d’assurance, demande d’ assurance et relatives réponses, déclaration de sinistre et relative réponse pour en citer les principales.

*************************



Modèle n° 1

Assurance Service24, rue de l’Opéra75009 ParisObjet: Conditions d’assurances Paris, le 4 décembre 2017

Monsieur le Directeur,

Nous vous prions de nous faire connaître les conditions précise pour l’assurance tous risques d’un transport aérien de 40 caisses de parfums, d’un poids de 1.200 kg, d’une valeur de € 53.000, destination Palerme (Italie).



Prévoyant d’expédier la marchandise le 10 janvier prochain, nous vous serions obligés de bien vouloir nous adresser le plus rapidement possible le modèle de votre police d’assurance.Nous restons dans l’attente de votre réponse et vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, nos salutations distinguées.Le Responsable des exportationHenri Conti

*********************

Modèle n° 2

Generali Italia s.p.a.Via Giovanni Caboto, 1016100 GenovaObjet: demande d’assurances Paris, le 14 décembre 2017

Messieurs,

Nous vous prions de bien vouloir assurer pour notre compte et contre tous risques un envoi de

-200 machines espresso professionnelle Faema

-350 cafetières électriques 2 tasses

dont la valeur s’élève à € 1.560,00.

Cette marchandise sera chargée sur le Cargo « Magellano » qui quittera le port de Gênes le 14 février à destination du Havre.

Le montant de la police sera réglée dans les termes et les modalités indiqués par vous comme d’habitude.

Nous vous remercions d’avance et restons dans l’attente d’une copie de la police d’assurance ainsi que de la note des frais.

Veuillez croire, Messieurs, en nos sentiments les meilleurs.

Le Directeur

Claude Lamarre

***********************

Modele n° 3

Objet: votre demande de conditions d’assurance

Messieurs

Nous vous remercions pour votre lettre du 4 courant et nous avons le plaisir de vous envoyer la documentation relative à l’assurance tous risques pour le transport aérien de 40 caisses de parfums Paris-Palerme qui s’élève à € 2.800,00 TTC.

Vous voudrez bien trouver ci-joint l’exemplaire de la police vous informant sur les détails de la couverture des risques.



Modelè 4

Si vous désirez aussi vous couvrir contre des risques particuliers, il est souhaitable que vous nous demandiez un entretien afin d’étudier d’autres conditions.Nous espérons recevoir une confirmation de votre part et vous prions de croire, Messieurs, à l’expression de nos sentiments distingués.Le DirecteurJean LeblancP.J.: une copie police*******************Objet: votre demande d’assurance Genova, le 20 décembre 2017

Monsieur,

Conformément à votre demande, nous vous prions de trouver ci-joint deux exemplaires de police d’assurance établis selon vos indications.

Vous voudrez bien garder l’un d’eux et nous retourner l’autre, revêtu de votre signature, ainsi que la copie de votre règlement à effectuer dans les 15 jours suivant la réception de la présente.

Nous vous en remercions d’avance et vous prions de croire, Monsieur, à l’expression de nos sentiments distingués

L’Agente Generale

Carlo Boerio

P.J. : 2 exemplaires police