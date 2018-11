Vulcani e terremoti - Spiegazione

I Vulcani e i Terremoti

I vulcani

La struttura dei vulcani

Un vulcano è una frattura (o spaccatura) della crosta terrestre dalla quale fuoriesce materiale presente all’interno della terra.Questo materiale, detto magma, è un miscuglio di rocce fuse e gas, quando fuoriesce dalla spaccatura, perde i gas e da magma si trasforma in lava.- Il cratere è l’apertura (la bocca) da cui fuoriesce il materiale;- Il camino è il condotto percorso dal magma per arrivare in superficie;La camera magmatica è la zona della litosfera dove si accumula il magma.I materiali che fuoriescono dal vulcano sono: la lava, i gas e i prodotti solidi.La lava è il materiale fuso privo di gas e delle particelle solide;



I gas sono principalmente vapore acqueo e anidride carbonica;

Le particelle solide vengono classificate in base alle dimensioni: ceneri (diametro inferiore a 2 mm); lapilli (diametro compreso fra 2 e 64 mm); bombe (diametro superiore a 64 mm)



Tipi di eruzioni vulcaniche:- Effusiva: la lava scorre facilmente senza dar luogo a fenomeni violenti.- Esplosiva: la lava scorre con difficoltà e fuoriesce con violenza.Tipi di vulcani- Vulcani a strati: vulcani formati dalla sovrapposizione di strati di lava solidificata.- Vulcani a scudo: vulcani formati da coni poco elevati e pendii dolci.- Vulcani peleani: vulcani caratterizzati da eruzioni esplosive definite catastrofiche per la loro violenza.





I terremoti

Un terremoto, detto anche sisma, è una rapida vibrazione della crosta terrestre, che avviene in prossimità dei margini delle placche tettoniche.Il punto in cui le rocce nel sottosuolo si spezzano, a causa dello “sfregamento” di due placche lungo una faglia, è detto ipocentro.Mentre il punto sulla superficie terrestre che si trova sulla verticale dell’ipocentro, è detto epicentro.Intorno all’epicentro si generano le onde sismiche, che possono essere:- Sussultorie (onde di Rayleigh) che fanno oscillare il suolo in su e in giu’;- Ondulatorie (onde di Love) che fanno vibrare il suolo da orizzontalmente destra – sinistraL’intensità di un terremoto viene valutata attraverso due scale:- La scala Mercalli (1902) che misura gli effetti distruttivi che esso produce, quindi valuta i danni a persone o cose;- La scala Richter (1935) che misura lamagnitudo, ossia l’energiasviluppata dal sisma.Il maremoto, detto anche tsunami, è un terremoto il cui epicentro è nel fondali marini.