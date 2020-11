Toscana - Territorio

La Toscana è una regione del centro Italia confinante con l'Emilia-Romagna a nord, con la Liguria a nord-ovest, con il Lazio a sud e con le Marche e l'Umbria a est; le coste sono bagnate dal Mar Tirreno e dal Mar Ligure. Il capoluogo è Firenze e le province sono Lucca, Prato, Pistoia, Grosseto, Siena, Arezzo, Massa, Pisa e Livorno.Il territorio è prevalentemente pianeggiante (66%) e montuoso (25%), le zone collinari rappresentano solamente l'8% della regione. Il monte Prado con i suoi 2054 metri è il monte più alto della regione e si trova in Garfagnana nell'Appennino Tosco-Emiliano seguito dal monte Giovo e Rondinaio; le catene montuose principali sono gli Appennini che attraversano tutta la regione, le Alpi Apuane a nord-ovest nella provincia di Lucca e i monti del Chianti a Siena. Le colline più importanti sono le colline Metallifere a sud, le colline del Chianti e di Volterra a Siena, le colline livornesi a Livorno e le colline pisane a Pisa. I fiumi più importanti sono l'Arno, che attraversa il centro di Firenze, l'Ombrone che nasce a San Gusmè nella provincia di Grosseto e il Serchio che nasce dal monte Sillano a Lucca mentre i laghi sono il lago di Montedoglio in provincia di Arezzo e di Bilancino in provincia di Firenze, entrambi artificiali e con una superfice minore di 10km2. Le isole maggiori dell'arcipelago toscano sono l'Isola d'Elba che si estende per più di 220 km2, l'Isola del Giglio di 21 km2 e l'Isola di Capraia di appena 19 km2Le principali pianure sono la Versilia, rinomata meta estiva marittima, in provincia di Lucca, la piana di Pisa, il Valdarno che si estende a est lungo l'Arno e la Maremma che con i suoi 5000km2 rappresenta la pianura più estesa e si trova tra la Toscana e in minor parte nel Lazio. Le coste sono maggiormente basse e sabbiose e tra le più famose località ricordiamo Viareggio, Forte dei Marmi, Vada, Castiglione della Pescaia e piombino.