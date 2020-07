Tipi di città

Le città possono essere distinte in tre tipologie in base alla loro forma:- a pianta concentrica: le vie principali partono da un centro comune (la piazza) e sono incrociate da vie circolari di lunghezza maggiore man mano che si allontanano dal centro ;- a scacchiera: una serie di vie parallele ne incontrano altre formando un reticolo di quadrati e rettangoli ;a pianta lineare: tipica delle città di mare, in cui le strade si sviluppano parallelamente al profilo della costa .Lo sviluppo delle aree circostanti al centro storico può avvenire in modi differenti:- sviluppo concentrico: intorno al centro storico si distribuisce l’area residenziale, a sua volta circondata da quella industriale;- sviluppo a zone: le zone residenziali e industriali si irradiano dal centro storico in modo vario, a seconda delle esigenze della città e della conformazione del territorio;- sviluppo policentrico: comprende più centri storici vicini che hanno sviluppato zone residenziali e industriali comuni.Fra le diverse tipologie di città, una delle più diffuse e prospere sin dall’età medievale è quella caratterizzata dalla presenza di una grande Chiesa o, ancora meglio, di una maestosa cattedrale.Nei suddetti centri urbani si tendeva a commistionare le esigenze religiose con quelle mercantili. Tale commistione ha favorito sin dal medioevo lo sviluppo e la prosperità di queste tipologie di centri urbani.