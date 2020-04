Reti urbane europee e italiane

In Europa l’ottanta per cento delle persone vive nei centri urbani. Le metropoli presenti sono alcune decine, mentre le città di piccola e media grandezza non si contano.In Europa è presente una rete urbana, come in qualsiasi altra parte del mondo le reti urbane possono assumere due configurazioni: monocentrica e policentrica.La prima si ha quando esiste una grande città dominante, nella quale si accentra gran parte delle funzioni e intorno a cui sorgono soltanto centri urbani di dimensioni e di importanza minori. Una rete policentrica, invece, si compone di molte città di media grandezza, nessuna delle quali prevale sulle altre, svolgendo ciascuna un suo ruolo particolare.Praticamente ogni metropoli europea si trova al centro di una ben più vasta area metropolitana. Le maggiori sono quelle di Parigi e Mosca, che superano i 10 milioni di abitanti. Le aree metropolitane sono tipiche delle regioni in cui si è modellata una rete urbana monocentrica. Quando invece siamo in presenza di una rete policentrica, la crescita di ciascuna città porta alla nascita di una conurbazione. In Europa si contano molte conurbazioni concentrate soprattutto nella fascia centrale del continente. La più vasta in Germania nel bacino minerario del Basso Reno.L’origine della rete urbana italiana, di tipo policentrico, è frutto delle vicende storiche. Nella rete policentrica italiana spiccano tuttavia alcuni grandi agglomerati urbani. La maggiore area metropolitana è costituita da Milano e dal suo hinterland, che si sviluppa in direzione del Piemonte e del Veneto. Si sta quindi delineando una conurbazione padana che da Torino raggiungere Venezia. Conurbazioni di minori dimensioni si sono affermate lungo il corso inferiore dell’ Arno, lungo la via Emilia e sulla riviera romagnola. Anche le aree metropolitane di Roma e Napoli tendono ad avvicinarsi e prima o poi formeranno un’altra conurbazione.