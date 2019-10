Territorio: definizione geografica e storica

Il territorio in geografia

Il territorio in storia

In ambito prettamente geografico, per territorio si intende quella porzione di spazio geografico che è conosciuta in particolar modo per le sue caratteristiche fisiche, naturali, per le forme che lo costituiscono, per le sue terre emerse, per le sue differenti caratteristiche biologiche, geografiche e di tipo idrografico. Oltre all’aspetto fisico di quest'ultimo, la sua definizione geografica deve tenere in considerazione anche il concetto di antropizzazione, inteso come popolamento degli spazi terrestri da parte delle persone. (a tal proposito si parla in particolar modo di insediamenti urbani e di gruppi umani)Inoltre il territorio nell’ottica geografica viene considerato anche in correlazione al suo controllo politico, territoriale e sociale da parte di chi sta al potere in un dato Stato nazionale. La sua definizione per di più oggi è oggetto di tantissimi dibattiti e di considerazioni generali, poiché viene inteso non solo in chiave giurisdizionale come territorio di Stato o come territorio d’appartenenza, ma soprattutto in legame agli insediamenti di tipo umano e dunque anche al concetto più generale di territorializzazione. Un gruppo umano tra l’altro imprime allo spazio terrestre anche una sua connotazione, modificandolo a seconda delle proprie esigenze e dei propri aspetti peculiari.Nel corso della storia il territorio, inteso nelle sue varianti, ha subito varie modifiche. In principio questo nelle sue caratteristiche paesaggistiche era stato cambiato dagli uomini con l’obiettivo di procacciarsi cibo o per trovare delle migliori condizioni di vita.Il suo cambiamento quindi è avvenuto prima di tutto per mano degli uomini, i quali hanno costruito dighe, ponti, strade, case, ecc… determinando dunque dei notevoli cambiamenti negli spazi territoriali circostanti.Dal punto di vista storico inoltre sono stati due gli eventi che hanno contribuito al cambiamento del territorio:- la, la quale con le sue modifiche nell’ambito delle tecniche agricole, colturali e produttive, ha generato dei grandi cambiamenti dal punto di vista sia geografico sia sociale, oltreché nell’ambito delle derrate alimentari. La prima vera e propria rivoluzione agricola sarebbe avvenuta ai tempi dell’uomo primitivo, che circa 10.000 anni fa, con il suo procacciarsi il cibo, modificò tantissimo il territorio circostante. La rivoluzione agricola ha anche causato dei grandi cambiamenti sia dal punto di vista storico dunque sia dal punto di vista geografico. Questo evento storico nelle varie epoche ha anche prodotto un cambiamento vero e proprio sul piano della gestione delle proprietà terriere.- la, che comportò dei cambiamenti radicali nell’ambito sociale grazie all’introduzione di macchinari e nuove tecnologie che fecero sì che avvenisse un netto passaggio da un tipo di società di tipo agricolo-artigianale-commerciale ad un tipo di società industrializzata. (cambiamenti sul piano sociale)Oltre a determinare il cambiamento nell’ambito del complesso sociale, la Rivoluzione industriale ha determinato anche delle forme di cambiamento sul piano economico, generando una vera e propria crescita in termini economici. Anche dal punto di vista territoriale la Rivoluzione industriale produsse dei notevoli cambiamenti.