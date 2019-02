Svizzera - Economia (3)

Svizzera: economia

L’economia della Svizzera è una delle più fiorenti d’Europa, se non del mondo; eppure la Svizzera non dispone di grandi estensioni di terreno coltivabili perché il territorio è montuoso, non ha ricchezze minerarie, è uno stato interno senza alcun sbocco sul mare per cui non usufruisce nemmeno di porti marittimi. Invece, essa ha i vantaggi seguenti:• un’ottima posizione fra i più attivi e ricchi stati europei (Germania, Italia e Francia)• un territorio ricchissimo di bellezze naturali• una grandissima disponibilità di acque sfruttabili per la produzione di energia idroelettrica• una politica di perpetua neutralità che nel tempo ha permesso la conservazione della struttura produttiva evitando danni e distruzioni dovute alle guerre• una politica economica condotta con criteri di assoluto rigore e di risparmio• assenza di lotte interne sociali e politicheQuesta tranquilla situazione economica e finanziaria porta le società, le imprese straniere e gli uomini d’affari ad investire volentieri in Svizzera e a depositare ingenti somme nelle banche svizzere. Anche se non esiste una parità fra franco svizzero ed euro, la solidità della moneta è sempre garantita dalla banca centrale. Per questo motivo, la Svizzera è considerata il “forziere” dell’Europa dove ogni anno entrano ingenti somme, provenienti da tutti i paesi del mondo. Inoltre, gli Svizzeri si sono resi conto da sempre di non aver molto nel loro territorio e da quel poco hanno cercato di ricavare il più possibile. Pertanto, lo scarso terreno agricolo viene coltivato intensamente con l’aiuto di enormi e moderni mezzi meccanici, laddove le coltivazioni non sono convenienti o possibili, il terreno è tenuto a pascolo per l’allevamento, il bestiame è molto selezionato, la manodopera è specializzata, anche proveniente da oltre confine; a tutto ciò, si aggiunge la rinuncia alla produzione di massa per dedicarsi ad una produzione specializzata di valore e di precisione. Questo insieme di circostanze fa sì che la Svizzera sia uno dei paesi più prosperi dell’Europa e del mondo. Pertanto, benché l’agricoltura, l’allevamento e le attività connesse siano attive e redditizie (es. produzione di latte condensato Nestlè, burro, formaggi Emmenthal e Gruyère), la maggiore risorsa economica dell’ economia svizzera è l’industria. I minerali mancano, ma l’energia idroelettrica è abbondante. Le industrie svizzere sono specializzate soprattutto nella produzione di manufatti di alto pregio quali orologeria e cioccolato che ruotano intorno all’industria tessile, chimica, farmaceutica e meccanica ed elettromeccanica di alta precisione. Dopo l’industria, il secondo grande aspetto dell’economia è fornito dal turismo che copre una buona parte del disavanzo della bilancia commerciale. Il turismo estivo interessa tutte le città (Berna, Lucerna, Ginevra, Costanza, Losanna, Neuchâtel) ed i numerosi laghi (Lago di Lugano, dei Quattro Cantoni, di Zurigo, di Ginevra ed altri) mentre quello invernale ruota intorno alle numerose e rinomate stazioni sciistiche delle AlpiLa Svizzera importa carbone, petrolio, minerali metallici, legname, grano e derivati, zucchero, cacao, riso, frutta ortaggi ed esporta orologi, strumenti di precisione, macchinari, prodotti chimici, medicinali, prodotti tessili, cioccolato e formaggio.Per le particolari condizionali fiscali, molte aziende multinazionali si sono istallate da tempo in Svizzera; da ricordare la Fashion Valley del Canton Ticino.