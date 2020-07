Surriscaldamento globale

Molti climatologi ritengono che l’aumento dell’effetto serra sia la causa principale del surriscaldamento globale (global warming). Lo scioglimento dei ghiacciai è uno dei primi segni tangibili del surriscaldamento. I ghiacciai si stanno infatti sciogliendo con una rapidità senza precedenti: basti pensare che il loro spessore negli ultimi 35 anni è diminuito di circa il 35% e che i ghiacciai delle Alpi e del Caucaso durante il secolo scorso si sono ridotti della metà.Le conseguenze potrebbero essere disastrose. Il livello dei mari si alzerà cancellando le attuali zone costiere e, allo stesso tempo, verranno a mancare importanti riserve d’acqua dolce.Facciamo l’esempio del Nord Italia, dove il ghiaccio e la neve situati ad alta quota liberano acqua nei periodi caldi e di siccità, continuando a mantenere costanti le portate dei fiumi ed evitando così seri danni per l’agricoltura. Questa risorsa così importante non avrà durata molto lunga, infatti, a causa del ritmo elevato di fusione dei ghiacci, la «scorta» di acqua sarà sufficiente ancora per una decina di anni. Le prime aree che subiranno conseguenze da questa riduzione di portata di acqua saranno tutte quelle zone che, a causa delle caratteristiche ambientali, hanno regimi di piovosità molto scarsi: le valli alpine di origine glaciale, regioni come la Valle d’Aosta, l’Alta Valtellina e la Val Venosta.Piogge torrenziali e temporali sono un’altra conseguenza del surriscaldamento terrestre. Nelle zone temperate del pianeta sono sempre più frequenti le tempeste che si trasformano in cicloni tropicali, cioè in alluvioni che in alcuni casi possono estendersi a gran parte degli Stati di un continente. Nell’agosto del 2002, ad esempio, disastrose alluvioni colpirono tutti i Paesi attraversati dal Danubio con danni gravissimi alle persone, all’ambiente e all’economia.Secondo le valutazioni degli scienziati, l’Italia potrebbe conoscere in futuro una vera e propria divisione in due fasce climatiche decisamente diverse. Al Nord avremmo precipitazioni molto violente e concentrate stagionalmente, che saranno causa di inondazioni di intensità superiore a quelle tradizionali. Al Sud, invece, le precipitazioni diminuiranno ma, essendo intense e concentrate in pochi giorni, favoriranno i processi di desertificazione, di erosione e le frane.