Spagna - Analisi e descrizione

La Spagna

La Spagna è un Paese della penisola iberica, della quale occupa circa l'85% ed è un Paese membro dell'UE (dal 01/01/1986). Si trova nell'Europa sud occidentale. Ha una superficie di 504.782km² di cui 5.340km² sono acque.I suoi confini sono per l'88% marittimi e per il 12% terrestri.:Golfo di Biscaglia:Francia, Andorra (Pirenei):Mare delle Baleari:Mar Mediterraneo (con 1.660km di costa):Stretto di Gibilterra:Oceano Atlantico (con 710km di costa)

Appartengono alla Spagna:

-Isole Baleari - nel Mediterraneo

-Isole Canarie - a 108km nord ovest dell'Africa

-Ceuta, Melilla, Isole Chafarinas, Peñon de Alhucemas, Peñon de Velez de la Gomera - sulla costa del Marocco

Morfologia del Territorio

-Altopiano centrale della Meseta: occupa buona parte dell'area centrale del Paese. In questa zona è presente Madrid

-Catene settentrionali: Pirenei(giovani) e Cordigliera Cantabrica(antichi)

-Sistema Beltico: formato da una serie di catene montuose (Sierra Nevada)

La cima più alta è il Teide 3718m s.l.m. e 7000m sopra la piattaforma oceanica

Idrografia

I fiumi hanno un regime torrentizio, non sono sfruttate come vie di comunicazione. La maggior parte dei fiumi sfociano nell'Oceano Atlantico ad eccezione dell'Ebro, che è il fiume più lungo, e dello Jucar

Clima

-mediterraneo:dominante nella penisola

-steppico:clima arido al sud

-oceanico:mitigato dalla corrente del Golfo

-alpino:sui Pirenei e in Sierra Nevada

-subtropicale:nelle isole Canarie

Religione:

72.2% cattolici

2.1% musulmani

2.0% ortodossi

1.0% protestanti

0.5% altri cristiani

0.2% altre confessioni

19.0% non affiliati

Lingue:

-spagnolo, parlato su tutto il territorio

-catalano, co-ufficiale

-basco, co-ufficiale

-galiziano, co-ufficiale

-occitano, co-ufficiale

-arabo, Ceuta

-berbero, Melilla

-portoghese, zone di confine

Città più importanti non capitali, Cosa vedere?

-Barcellona: Sagrada Familia (basilica cattolica incompiuta) e Casa Milà, entrambe construite da Antonio Gaudì

-Valencia: Ciudad de las Artes y las Ciencias, complesso architettonico in tre aree: arte, scienza, natura

-Siviglia: Cattedrale gotica più grande al mondo, con tomba di Cristoforo Colombo, 3° chiesa cristiana per dimensioni dopo Vaticano e Londra

-Malaga: Museo Picasso, permanentemente 200 opere

Cosa vedere nella Capitale Madrid

-Museo del Prado: museo con collezione dal XII al XIX secolo, opere di Velazques e Goya

-Palazzo d'Oriente: dal '700 è residenza ufficiale della famiglia reale, sede di eventi ufficiali

-Puerta del Sol:rappresenta il km 0 della rete stradale spagnola

-Museo nacional Centro de Arte Reina Sofia: dedicato a tutta la produzione artistica dall'inizio del '900 ad ora

-Plaza mayor:a pochi minuti da Piazza del Sol. Al suo centro c'è la statua di Filippo III, è sito Unesco dal 1985