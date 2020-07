Somalia - Schema

Schema sulla Somalia

Stato: Repubblica di SomaliaContinente: AfricaPosizione geografica: Africa OrientaleConfini: A nord-ovest con il GibutiA ovest con il Kenya e l'EtiopiaA nord con il Golfo di AdenA est con l'Oceano IndianoClima: caldo, con precipitazioni molto scarseSuperficie totale dello stato: 637.657 chilometri quadratiPopolazione residente: 10.700.000 chilometri quadratiDensità di popolazione: 16 abitanti per chilometro quadratoReligioni praticate: islamica sunnita e animistaEtnie presenti: Somali 98,3%, arabi 1,2%Forma di governo: RepubblicaCapitale: MogadiscioPrincipali città: Bosaso e berberaLingua: Arabo, somalo, inglese e italianoValuta: scellino somaloMari: Golfo di Aden e Oceano IndianoCoste: basse e sabbioseIsole: assentiTerritorio: prevalentemente pianeggianteCatene Montuose: assentiFiumi: GiubaLaghi: assentiAttività più sviluppate: allevamento seminomade di ovini, bovini e capriniColture: orzo, manioca, miglio, sorgo e sesamoIndustrie: limitata alla lavorazione dei prodotti agricoliTurismo: non rilevanteRisorse energetiche: assentiEventi storici importanti: spartizione in più colonie tra inglesi, francesi e italiani - nel 1884 circaLocalità turistiche: Mogadiscio e BosasoPersonaggi illustri: Giorgio Marincola, Saba Anglana, Zahra BaniPiatti tipici: kalluun, Sambussi, Eggusi e Boukha