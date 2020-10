Il settore terziario avanzato

Gli studi effettuati da Robert Reich

Il settore avanzato o “quaternario” rappresenta quella fetta di lavoro che interessa ormai la società moderna, ovvero ci si riferisce all’industria dello spettacolo, comunicazione di massa, governo, settori informatici ormai legati sempre di più al web e nuove tecnologie. Quindi questa categoria è come se fosse un’economia a se stante.Rappresenta un’economia incentrata sulla conoscenza, perché cerca di sostenere i servizi intellettuali e quindi da qui si può notare che è un settore indipendente dal terziario.Uno dei motivi che fa capire che il sistema quaternario è un settore a se è che esso rappresenta un settore da cui dipende l’economia del paese e lo aiuta nel suo sviluppo economico presente e futuro. Di solito si crea una distinzione tra settore terziario e settore terziario avanzato come per differenziare servizi ad un valore più basso rispetto a quelli con un valore più alto.All’inizio questa differenziazione era nota nei paesi più sviluppati, perché per portare avanti questo settore, è necessaria una forza lavoro con delle competenze specifiche e magari con titoli di studio di un determinato livello.Lo stesso Robert Reich, cerca di proporre una differenziazione dei vari lavoratori non dal punto di vista economico ma dividendoli in:1. lavoratori “Symbolic Analysts”2. lavoratori che compiono processi ripetitivi in scuole, uffici, ed aziende3. lavoratori che danno un contributo a persone come all’interno degli ospedali, centri commerciali ecc.Normalmente quando si investe in questo settore, si cerca di portare avanti un obiettivo che è quello dell’espansione economica del paese stesso rispetto agli altri. Ad esempio in Inghilterra il settore terziario e terziario avanzato è la forza maggiore del paese.