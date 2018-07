Risorse ambientali e risorse minerarie

Le risorse ambientali e le risorse minerarie

Le risorse ambientali possono essere di tipo :- rinnovabili, come l'acqua e la vegetazione;- esauribili, come il suolo.

L'acqua dolce è a disponibilità limitata poiché:

- è poca, infatti rappresenta solamente il 2,5% del totale delle acque e 69% di questa acqua dolce non è sfruttabile;

- è mal distribuita, infatti nel pianeta Terra sono presenti sia aree ricche di precipitazioni sia aree aride;

- in certi casi se ne consuma troppa e spesso anche inutilmente.

Il suolo è una risorsa limitata poiché la sua formazione è abbastanza lenta.

I processi di degrado del suolo sono dovuti da:

- l'inquinamento;

- la desertificazione;

- l'accelerazione dell’intensificazione dei processi erosivi;

- la formazione di alcuni suoli salini.

La vegetazione è un altro riserva rinnovabile poi che si riproduce sempre in continuazione.



Le foreste sono indispensabili poiché esse:- proteggono il suolo;- riducono il rischio di frane;- assorbono le radiazioni solari;- producono ossigeno.Le foreste maggiormente a rischio sono quelle che si trovano nella zona dell'America meridionale, dell'Asia sud-orientale e dell'Africa centrale.

Le risorse minerarie hanno un valore economico enorme perché costituiscono la base della maggior parte delle attività produttive.

Le risorse minerarie sono intrappolate nelle rocce quindi per estrapolare i minerali si estraggono in:

- miniere sotterranee;

- miniere a cielo aperto.

Dai minerali si possono ricavare elementi metallici e non metallici, e sono presenti anche i metalli nobili, ovvero i metalli che non sono combinati con altri elementi.

La distribuzione delle riserve minerarie non è per niente omogenea.

Le aree più ricche di minerali sono:

- l'Africa centro meridionale;

- la fascia occidentale dell'America;

- la Siberia;

- i monti Urali in Russia.

Le risorse scarseggiano e per ritardare questo esaurimento delle risorse le soluzioni possono essere:

- la ricerca di nuovi giacimenti;

- lo sfruttamento dei giacimenti in aree trascurate per le difficoltà tecniche;

- il riciclaggio;

- la ricerca di nuovi materiali.