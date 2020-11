Ricerca Americhe

Le Americhe

Il territorio



A ovest si trovano le principali catene montuose che partano da nord per arrivare al sud, queste non sono particolarmente alte vista la loro antichità, la restante parte è formata da pianure ed estese praterie. I fiumi più importanti sono il Mississippi che sorge nel Minnesota, in America settentrionale e il Rio delle Amazzoni che sorge in Perù, in America meridionale. Sul versante atlantico le coste sono a nord alte e frastagliate e al sud basse e compatte mentre sul versante pacifico sono frastagliate. L'America è il secondo continente più grande al mondo dopo l'Asia, è bagnata dal mar glaciale artico, dall'oceano Atlantico e Pacifico e confina solo con l'Alaska, è formata dall'America settentrionale e dall'America meridionale, queste due sono collegate dallo stretto di Panama, un canale artificiale creato per rendere più veloce la circumnavigazione.A ovest si trovano le principali catene montuose che partano da nord per arrivare al sud, queste non sono particolarmente alte vista la loro antichità, la restante parte è formata da pianure ed estese praterie. I fiumi più importanti sono il Mississippi che sorge nel Minnesota, in America settentrionale e il Rio delle Amazzoni che sorge in Perù, in America meridionale. Sul versante atlantico le coste sono a nord alte e frastagliate e al sud basse e compatte mentre sul versante pacifico sono frastagliate.

Il clima

Il clima è al nord rigido e glaciale, al centro continentale con estati calde e afose e inverni lunghi e rigidi, al centro-sud arido e a sud tropicale.

Sulla costa atlantica, troviamo un clima mediterraneo con estati moderatamente calde e inferni miti, al sud il clima è subpolare.

La popolazione

La popolazione americana ammonta a più di un miliardo di persone distribuite irregolarmente nel territorio. Alcune zone del nord e del sud quali Alaska, Canada, Patagonia e Terra del Fuoco sono quasi disabitate viste le temperature rigidissime. La maggioranza della popolazione risiede nelle megalopoli situate nell’America settentrionale sul versante atlantico mentre in America meridionale la popolazione risiede maggiormente nelle’ città di San Paolo e Rio de Janeiro. In nord America si parla prevalentemente l’inglese americano mentre nel sud si parla lo spagnolo e in Brasile il portoghese. La religione più diffusa è il cristianesimo ma sono presenti gruppi di Ebrei,

Cristiani ortodossi e Mormoni

L'economia