Repubblica di San Marino_Aspetti geografici, storici ed economici

La Repubblica di S.Marino è uno dei più piccoli Stati sovrani del mondo, perché ha una superficie di soli 60 chilometri quadrati e conta 34.000 abitanti circa.È anche la più antica repubblica d’Europa; infatti, secondo la tradizione, essa ebbe origine da alcuni schiavi dalmati che giunsero nel IV secolo sul monte Titano, guidati da un tagliapietre, di nome Marino.Essi fondarono una comunità religiosa, approvata dal vescovo di Rimini. Quando, molti secoli più tardi, l’esarcato bizantino di Ravenna passò sotto il governo dei papi, la città di San Marino si liberò dal dominio ravennate e, verso la metà del IX secolo, l’indipendenza del piccolo Stato era già considerata come un dato di fatto. Pur dovendo continuare a difendersi dalle mire espansionistiche dei vescovi di Rimini e di Ravenna, nel Medioevo, S. Marino diventò un comune con statuti e consoli indipendenti e la sua ricchezza ed importanza andarono via via crescendo.I primi statuti risalgono al 1263; nel 1797, la repubblica fu riconosciuta da Napoleone e nel 1815 anche dal Congresso di Vienna. Oggi S. Marino ha relazioni diplomatiche e consolari con molti paesi europei e americani, conia monete ed emette francobolli che sono abbastanza ricercati dai collezionisti.S.Marino è formato da tre centri principali: San Marino, Borgo Maggiore e Serravalle-Dogana. Nonostante la sua dipendenza dall’Italia per le entrate economiche e gli scambi, essa è riuscita a mantenere intatti nei secoli i suoi liberi ordinamenti. Infatti, il potere legislativo è esercitato dal Consiglio grande e generale, composto da 60 membri, quello esecutivo da un Congresso di Stato che viene rinnovato ad ogni legislatura. Due capitani reggenti hanno un mandato di rappresentanza e sono eletti ogni sei mesi.La Repubblica è completamente chiusa dall’Italia, senza sbocco sul mare, tra le Marche e la Romagna. Il territorio si estende sugli ultimi contrafforti dell’Appennino, a una decina di chilometri dal Mare Adriatico e non presenta caratteristico fisiche che lo possano distinguere dalle regioni italiane confinanti.La capitale è S. Marino che è costruita su di uno spuntone di calcare argilloso, il monte Titano, alto 738 metri, che domina tutto il paesaggio. L’insediamento umano è differenziato. L’economia è fondata sull’industria, la finanza, il commercio e il turismo. I campi presentano le caratteristiche della policoltura romagnola: i redditi agricoli derivano dalla coltura della vite e del frumento e dall’allevamento del bestiame nonché dalla fabbricazione di formaggi. Tali redditi sono comunque in notevole calo, mentre erano molto sviluppati negli anni ’60 del XX secolo.La Repubblica non dispone di fonti di energia proprie e in tale ambito è tributaria dell’Italia; non dispone nemmeno di risorse minerarie. L’industria è presente nella fabbricazione di ceramiche e nella produzione di francobolli e di monete, soprattutto emessi a scopo di collezionismoIl turismo dà un notevole contributo, anche per la vicinanza dei noti centri balneari dell’ Adriatico. Fra gli avvenimenti più famosi abbiamo due volte all’anno le celebrazioni dell’ingresso della Reggenza dei due Capitani. Di notevole interesse artistico è anche il Palazzo del Governo.