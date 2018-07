Belize: aspetti geografici ed economici

Il Belize, chiamato anche Honduras britannico prima dell’ indipendenza, avvenuta nel 1964, è grande quanto la Toscana con una popolazione molto ridotta che tuttavia è in continuo aumento. Esso confina a nord con il Messico, a est si affaccia sul Mar dei Caraibi e sul Golfo dell'Honduras, a sud e ovest confina con il Guatemala. Belize è il nome del porto-canale della città di Belize che dà il nome a tutto il territorio Pianeggiante per la maggior parte, con un clima molto caldo ed umido, il Belize è coperto quasi interamente da foreste e fa pertanto, de legname la sua principale fonte di ricchezza. Le specie più ricercate sono il pino, il cedro ed il mogano. Diffusa è anche la sapotilla, un albero dal cui lattice si ricava una sostanza che entra nella fabbricazione della gomma da masticare. Nella 2.a metà del XX secolo, larghe fasce costiere sono state trasformate in piantagioni per i tradizionali prodotti tropicali: banane, caffè, canna da zucchero e con successo sono stati anche impiantati gli agrumeti. Esistono anche grandi estensioni di terreno coltivate a mais e a riso, tutte piante coltivate per la consumazione locale. Il turismo è diventato la colonna portante dell' economia mentre la coltivazione dei vecchi prodotti agricoli (i.e. zucchero, banane e arance) stanno perdendo terreno. Il Paese rimane afflitto da una disoccupazione elevata, da un crescente coinvolgimento nel traffico di droga sudamericano e da un aumento della criminalità urbana.La popolazione è molto composita: : oltre ai bianchi sono presenti neri, meticci, zambos (unione fra indios e neri) e perfino indiani, arabi, cinesi e malesi. All’interno del paese, sulle alture, che non raggiungono i 1.000 metri, vivono ancora delle tribù derivate dagli antichi Maya di cui in Belize restano numerose vestigia.La capital è Belmopan, costruita in sostituzione di Belize City costruita nel 1962 a circa 82 chilometri all’interno dopo che l'uragano Hattie, l’anno prima aveva distrutto il 75% delle case e delle aziende a Belize City.