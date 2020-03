Regolamentazione del commercio internazionale

L'Organizzazione Mondiale del Commercio

Il Fondo Monetario Internazionale

La Banca Mondiale

Controllo del commercio estero

L'attività dell'economia internazionale è regolato attraverso le organizzazioni che promuovono il commercio internazionale e attraverso i blocchi commerciali. Sono state create diverse organizzazioni internazionali per regolare e facilitare il commercio internazionale.L'OMC è l'unica organizzazione internazionale globale che si occupa delle regole del commercio tra le nazioni.Fondata nel 1995, attualmente conta 161 membri. Aiuta a promuovere il libero scambio convincendo i paesi ad abolire le tariffe d'importazione e altre barriere all'apertura dei mercati. Il suo obiettivo è quello di aiutare i produttori di beni e servizi, gli esportatori e gli importatori a condurre i loro affari. L'OMC funge anche da mediatore per le controversie commerciali tra gli Stati membri e supervisiona l'attuazione degli accordi commerciali.Il FMI è un'organizzazione internazionale di 188 paesi con sede a Washington, D.C., negli Stati Uniti. È stata fondata nel 1945 con l'obiettivo di promuovere la cooperazione monetaria globale e la crescita economica, di assicurare la stabilità finanziaria e di fornire assistenza finanziaria temporanea ai Paesi in difficoltà.La Banca Mondiale è stata fondata nel 1944 per ricostruire l'Europa dopo la seconda guerra mondiale. Oggi fornisce assistenza finanziaria e tecnica ai paesi in via di sviluppo per programmi di sviluppo, come strade e scuole. Finora hanno aderito all'organizzazione 188 membri.I governi possono attuare politiche protezionistiche per proteggere le industrie dalla concorrenza estera. Queste politiche impongono tariffe o altre restrizioni sulle importazioni per proteggere i beni e i servizi prodotti in casa, salvaguardare l'occupazione e aumentare le entrate attraverso le tariffe.Il protezionismo mira anche a limitare il dumping, che consiste nell'esportare un prodotto a prezzi inferiori al suo valore normale. Il dumping è visto come una pratica commerciale sleale che può avere un effetto distorsivo sul commercio internazionale. L'antidumping è una misura per correggere la situazione: un dazio antidumping può essere applicato per correggere l'effetto del dumping e ristabilire un commercio equo.Il protezionismo può essere attuato applicando tariffe sulle merci importate o imponendo quote, cioè limiti alla quantità di prodotti che entrano in un paese.