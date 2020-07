Paesaggio urbano

La caratteristica del paesaggio urbano è la città, che concentra popolazione, edifici e infrastrutture in uno spazio limitato. In Europa le città sono diffuse in tutte le regioni e solitamente hanno una storia molto antica, che può essere ricostruita attraverso lo studio dei tracciati stradali e delle originali forme dell’insediamento.Il centro storico costituisce la parte antica della città, entro la quale si conservano i monumenti più prestigiosi dal punto di vista storico e artistico. Gran parte dei centri storici sono delimitati dalle mura, spesso ancora oggi visibili in molte città; sulle mura si aprivano porte che consentivano l’entrata e l’uscita ed erano facilmente difendibili.Le strade hanno la funzione importante di gestire il passaggio di persone e veicoli, permettendo lo spostamento da un luogo a un altro o l’attraversamento di una zona della città. Si possono quindi distinguere in strade di veloce percorrenza, che raccordano i quartieri, e strade interne, solitamente provviste di marciapiedi per il transito dei pedoni. La periferia è la parte moderna e residenziale della città: i suoi edifici e le sue strade sono stati costruiti per le esigenze della popolazione urbana, perciò i palazzi sono a più piani (condomini) e le strade hanno spazi riservati per il posteggio delle auto.