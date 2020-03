Ovest della Spagna

La Spagna occidentale comprende il territorio confinante con il Portogallo centrale e l'arcipelago delle Isole Canarie. L'Estremadura è caratterizzata da un terreno pianeggiante e da un clima con estati calde e secche ed inverni miti. È importante sottolineare l'importanza dei suoi parchi naturali, che fungono da rifugio per specie a rischio di estinzione come la cicogna nera, l'aquila imperiale iberica e il gambero di fiume.Uno dei più interessanti è il Parco Nazionale di Monfragüe, per la sua bellezza e il grande lavoro che sta facendo per salvare la lince iberica dall'estinzione. D'altra parte, l'offerta culturale dell'Estremadura comprende molte proposte; una di particolare interesse è il Festival Internazionale del Teatro Classico di Mérida, che si svolge in un antico anfiteatro romano. La comunità autonoma delle Isole Canarie comprende un arcipelago situato nell'oceano di Atianuco composto da sette isole maggiori e due minori.Il fatto che tutte le sue isole sono di origine vulcanica e che sono "perdute" nell'oceano ha portato alla diffusione di molti miti e leggende sulle loro origini e sul loro ambiente. Un evento da non perdere è il Carnevale di Santa Cruz de Tenerife, che per la sua musica, il suo colore, la sua spettacolarità, la sua gioia e il suo simbolismo lo rendono uno dei festival più attraenti in Spagna. Queste due comunità sono molto diverse tra loro, ma hanno qualcosa in comune: la grande importanza di questi territori nella storia dell'espansione europea in America. Sebbene l'Estremadura sia la culla delle con-cisti più famose d'America, le Isole Canarie sono fondamentali nella storia della navigazione e della migrazione dei popoli nei tempi della scoperta e del colonialismo nelle Americhe. Ecco perché lo spagnolo parlato nelle Isole Canarie assomiglia a quello parlato in alcune zone dell'America Latina.