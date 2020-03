Isole Canarie - Riassunto

Isole Canarie

Tenerife

La Palma

Il gomera

Il ferro

Gran Canaria

Fuerteventura

Lanzarote

Gastronomia e festeggiamenti

Si trovano nell'Oceano Atlantico, ai margini del Tropico. Sono composte da sette isole principali: El Hierro, La Gomera, La Palma e Tenerife, che formano la provincia di Santa Cruz de Tenerife; e Fuerteventura, Gran Canaria e Lanzarote, che formano la provincia di Las Palmas. Alle Isole Canarie ci sono diversi paesaggi, dai paesaggi vulcanici con deserti di lava alle foreste o dalle dune alle cime vulcaniche.La maggior parte delle spiagge sono di sabbia nera.È il più grande dell'arcipelago. Ecco il Teide, il vulcano dormiente ma vivo. La vetta divide l'isola in due diverse zone climatiche: il nord umido e verde e il sud arido e soleggiato. Le spiagge sono di sabbia nera, tranne Las Teresitas - una spiaggia tipica.È l'isola con le pendenze più pronunciate del mondo. Il centro dell'isola è dominato dalla Caldera de Taburiente, un enorme cratere vulcanico.Qui si trova il Parco Nazionale di Garajonay, dove la visita è obbligatoria per i visitatori.L'isola più piccola dell'arcipelago. Quest'isola attira i visitatori con i suoi paesaggi aspri, ma anche con la sua fauna e la sua flora.È famosa per i suoi siti storici come la Casa de Colón e la Cattedrale di Santa Ana. C'è anche il complesso di Maspalomas progettato per il turismo di massa. Las Playas del Inglès e il Parco Naturale delle Dune.Le sue splendide spiagge chiamate turisti soprattutto nella zona di Jandia. Un altro centro turistico è Corralejo.È famosa per il Parco Nazionale di Timanfaya con i suoi paesaggi danteschi e lunari da caňones de lava. Vicino al parco si trova una laguna chiamata El Golf. Lo sviluppo turistico di quest'isola è dovuto a Cesar Manrique, artista nativo di Lanzarote.La cucina canaria ha influenze peninsulare americana e guanches. Vicino all'oceano c'è una grande varietà di pesci e frutti di mare. La gamma di piatti è molto ampia, con mojos, papas arrugadas e gofio.Tra le feste più note spicca il Carnevale che rivaleggia con il Rio de Janeiro. (santa cruz e nelle palme).