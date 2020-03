Organizzazioni commerciali

Commercianti individuali

Partnership

Società a responsabilità limitata

Cooperative

Le organizzazioni commerciali si distinguono per il modo in cui sono possedute. Le organizzazioni del settore privato sono di proprietà di privati.Esse comprendono:- commercianti individuali- partnership- società a responsabilità limitata e società per azioni- cooperative- franchisingLe imprese devono cambiare costantemente per stare al passo con i tempi.Possono espandersi per aumentare i profitti e le vendite attraverso fusioni, acquisizioni, acquisizioni e joint-venture. Se si accorgono che i loro mercati nazionali sono troppo piccoli per loro, possono spostare una parte della produzione all'estero e diventare aziende multinazionali. Per rispondere alle mutevoli situazioni economiche, potrebbero dover trovare nuovi modi per competere sul mercato: startup, microimprese e co-working sono esempi di modi innovativi di fare business.Un commerciante individuale è un'azienda di proprietà e controllata da una persona che è interamente responsabile dei propri debiti commerciali, vale a dire che ha una responsabilità illimitata.Il proprietario di un'impresa individuale ha il controllo completo della sua attività e può mantenere tutti i suoi profitti. Tuttavia, se l'impresa fallisce, può perdere tutti i suoi beni personali e deve fornire tutto il suo capitale, il che significa che le sue fonti di finanziamento sono limitate. Può prendere tutte le decisioni velocemente, ma non ha nessuno con cui condividere il carico di lavoro o le idee.Una partnership è un accordo d'affari tra due o più persone per possedere e gestire un'attività insieme. I partner contribuiranno al capitale iniziale e condivideranno la responsabilità della gestione dell'azienda. Ci sono due tipi di partnership:- in una partnership illimitata tutti i partner sono responsabili per i debiti di uno qualsiasi degli altri partner. Ciò significa che se l'azienda fallisce, può perdere tutti i suoi beni personali.- in una società in accomandita semplice alcuni soci contribuiscono al capitale dell'azienda, ma hanno un ruolo minimo o nullo nella gestione quotidiana dell'azienda. Si chiamano soci accomandatari, o partner dormienti, e sono responsabili solo per la somma di denaro che hanno investito inizialmente nell'azienda. Tuttavia, almeno un partner deve avere una responsabilità illimitata. Lui/lei è noto come partner illimitato.Una società a responsabilità limitata è costituita da due o più azionisti, investitori che hanno azioni della società. Gli azionisti ricevono una parte degli utili della società come dividendo. Se una società a responsabilità limitata fallisce, ogni azionista è responsabile solo per il suo investimento originale e non per il suo patrimonio personale.Esistono due tipi di società a responsabilità limitata:- società a responsabilità limitata che devono avere "Ltd" dopo il loro nome. Possono raccogliere fondi vendendo azioni privatamente a persone che conoscono, ma non possono essere quotate in borsa. Le loro azioni possono essere vendute solo con il consenso di tutti gli azionisti.- società per azioni che devono avere 'Plc' dopo il loro nome. Possono essere quotate in borsa e le loro azioni possono essere vendute al pubblico senza restrizioni.Sono organizzazioni commerciali in cui tutti i soci hanno diritto di voto, indipendentemente dalla quantità di lavoro o di denaro da loro investito in una cooperativa. Tutti i soci contribuiscono alla gestione della società, condividono gli utili in parti uguali e hanno una responsabilità limitata.