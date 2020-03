Mercati maturi e Quattro Tigri Asiatiche

Mercati maturi e le Quattro Tigri Asiatiche

Un mercato maturo è un mercato che ha raggiunto uno stato di equilibrio caratterizzato da una mancanza di crescita o di innovazione significativa e da un'offerta e una domanda equilibrate in cui c’è una situazione di fermo. Le aziende continuano a fornire un numero stabile di beni che corrisponde alla domanda dei consumatori e non ci sono mancanze o eccessi.I profitti sono tipicamente fissi, in quanto vi sono pochi incentivi ad entrare in nuovi mercati nel tentativo di aumentare le proprie operazioni e i propri profitti. Il mondo sviluppato è costituito principalmente da mercati maturi in particolare in Nord America, in Europa occidentale e in Giappone.Le Quattro Tigri asiatiche o i Quattro Draghi asiatici sono i paesi della Corea del Sud, Singapore, Taiwan e Hong Kong. Nonostante la loro mancanza delle risorse naturali, le Quattro Tigri asiatiche hanno sostenuto lo sviluppo producendo manufatti come abbigliamento ed elettronica da materie prime importate hanno poi venduto questi prodotti ad altri paesi più sviluppati. Hong Kong e Singapore sono tra i più grandi centri finanziari del mondo, mentre la Corea del Sud e Taiwan sono importanti centri di produzione globale rispettivamente nel settore automobilistico/elettronico e informatico.