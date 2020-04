Maiorca - Aspetti fisici ed economici

Insieme a Minorca e Ibiza, Maiorca, fa parte delle Baleari, un arcipelago spagnolo, situato nel Mediterraneo, fra la costa francese, la costa spagnola e l’Africa. Maiorca occupa una superficie di circa 3400 chilometri quadrati e dista 208 chilometri da Barcellona e 282 da Algeri.L’aspetto fisico è variegato.Nella parte sud-orientale troviamo delle modeste alture che in più punto si aprono per formare delle grotte, il centro è occupato da fertili pianure su cui fino a 50 anni si praticava l’agricoltura e si produceva grano, agrumi ed olio di oliva: successivamente con l’incremento del turismo, molte terre sono state abbandonate ed è subentrato l’agriturismo, ovviamente molto più redditizio. La parte nord è montuosa e dal punto di vista geologico (Sierra de Tramontana); essa costituisce la continuazione del rilievo continentale iberico. La cima più alta è il Puig Mayor che raggiunge 1.445 metri e le cui pendici sono ricoperte da pini , querce e da piante aromatiche tipiche della vegetazione mediterranea. La linea costiera si sviluppa per più di 300 metri e forma due grandi insenature: golfo di Palma e golfo di Alcudia.Il capoluogo è Palma, situata in una splendida bai.. La città oltre a costituire un notevole polo turistico per le attrazioni che offre, è da segnalare anche per le piccole strade pittoresche e tortuose della zona vecchia, derivate dalla presenza araba e da alcuni monumenti di interesse artistico come la Cattedrale con il Portal del Mirador, di stile gotico, o la Chiesa di San Francesco con annesso l’omonimo convento, oppure la Lonja, uno stupendo esempio di architettura civile gotica.Ormai l’economia dell’isola si basa sul turismo presente tutto l’anno grazie al clima mediterraneo e alle numerose strutture ricettive e di svago. Tuttavia, Palma ha anche un ruolo commerciale per la produzione di uva, frutta, cereali e per la pesca. Dispone anche di complessi industriali tessili, conciari, della ceramica e del vetro oltre ad una cantieristica