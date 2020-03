Regioni della Gran Bretagna

Le Highlands scozzesi hanno un paesaggio magnifico, con montagne, fiumi e laghi (chiamati loch). Il Ben Nevis (7343 m) è la montagna più alta della Gran Bretagna. Numerose isole si trovano al largo della costa rocciosa. Inverness è un importante centro turistico, soprattutto per le gite nel vicino Loch Ness, dove i visitatori sperano di vedere il "mostro".La Scottish Lowlands, una regione di dolci colline e allevamenti di pecore, ha la città più grande della Scozia, il grande porto di Glasgow, e la sua capitale Edimburgo. Con il suo magnifico castello, Edimburgo è diventata una grande attrazione turistica.Il Paese del Nord inglese ha le aspre Pennine Mountains e le zone di brughiere selvagge, popolari tra gli escursionisti e gli scalatori. Il Lake District è famoso per le sue bellezze naturali e per l'associazione con i poeti romantici. Il Northumberland e lo Yorkshire hanno città storiche con bellissime cattedrali, tra cui York e Durham. Grandi città vivaci come Manchester, Liverpool e Leeds sono state il luogo di nascita della Rivoluzione Industriale.Il Galles ha un carattere molto particolare con la sua cultura, le sue tradizioni, la sua lingua e le sue leggende. L'attrazione principale è il bellissimo paesaggio lungo la costa e nelle montagne e valli dell'interno, soprattutto nel Parco Nazionale di Snowdonia Ricco di storia, il Galles ha oltre 400 castelli da visitare e molti musei, in particolare nella capitale Cardiff.