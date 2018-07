Indonesia

L'Indonesia è uno stato facente parte del continente asiatico.

Alcune caratteristiche dell'Indonesia:

- la sua superficie è di circa: 1.900.000 km²;

- la sua popolazione è di circa: 250.000.000 abitanti;

- la sua capitale è Giacarta;

- la sua forma di governo è la repubblica presidenziale.

Parlando del territorio dell'Indonesia

- essa è formata da più di 13.000 isole, tra cui le principali sono Sumatra, Giava, Borneo, Bali, Nuova Guinea;- essa è una zona altamente sismica, infatti sono presenti più di 100 vulcani attivi;- il territorio è prevalentemente montuoso;- i fiumi sono tendenzialmente di corso breve.

Il clima è prevalentemente equatoriale in tutto il territorio.

Nelle Indonesia sono presenti oltre 300 etnie:

- le etnie maggioritarie sono quelle dei giovanesi e dei sundanesi;

- le etnie minoritarie sono le comunità malese e i cinesi.

Vengono parlati qui più di 700 lingue e dialetti... Ma la lingua ufficiale è: Bahasa Indonesia.

La religione che viene praticata maggiormente è quella islamica.

L'ottanta per cento della popolazione vive nell'isola Giava e nell' isola Sumatra.

Parlando delle vie di comunicazione, le vie marittime gli scali portuali sono quelle più sviluppate.

Parlando, invece, dell'economia:

- i prodotti che vengono coltivati maggiormente sono il riso, l'olio di palma, il cacao, il caffè, la frutta e il caucciù;

- è il secondo paese nel mondo per numero di pescato;

- è ricco di legname da esportare;

- è ricco di materie prime, soprattutto utilizzate per lo sviluppo industriale per la trasformazione di materie prime;

- il turismo è un'attività molto attiva nell'isola di Giava e nell'isola Bali.