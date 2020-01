Grecia - Inquadramento geografico

Si trova in Europa sud-orientale. Confina a Nord con la Bulgaria,la Macedonia e l’Albania,ad ovest è bagnata dal Mar Mediterraneo e ad est confina con la Turchia e il Mar Egeo. Il territorio della Grecia è prevalentemente montuoso e la catena più elevata è quella del Pindo,ma si trovano anche l’Olimpo, il Cillene e il Parnaso.Nel Mar Mediterraneo vi si trovano tante sue penisole,tra cui quella del Peloponneso,la quale è collegata al continente da un istmo. A Creta si trova il Monte Ida. Le montagne del Peloponneso non sono raggruppate. Viste le circostanze del territorio si intuiva la grandissima difficoltà nelle vie di comunicazione. Vi si trovano diverse piccole pianure di origine alluvionale tra cui la più estesa è si trova in Tessaglia,originata dal fiume Penéios. I fiumi più importanti sono l’ Aliakmon,la Aspropotamo e l’Akeloo e sono tutti torrentizzi, Le coste sono alte,rocciose e frastagliate. Uno dei golfi più importanti della Grecia è quello di Orfanion,Cassandra e Salonicco,sul Mar Egeo,i golfi di Nauplia,Messenia e Laconia sul mar di Creta e il golfo di Arcadia.Le isole del Mar Ionio sono:Zante,Cefalonia e Corfù,mentre quelle dell’Egeo sono le Cicladi,le Sporadi settentrionali e meridionali e il Dodecaneso.Creta è l’isola più estesa a sud del Peloponneso.Il clima è mediterraneo ma,se si va più all’interno,diventa più rigido.A partire dal 3000 a.C: la Grecia cominciò ad essere popolata dagli indoeuropei con la fondazione di città-stato. Più tardi i Dori invasero il territorio e diede origine ad una nuova civiltà e in questo modo la Grecia divenne il centro del mondo antico e la culla del cultura occidentale.Nel 330 a.C: Alessandro Magno invase il territorio e,più tardi,lo fecero anche i Romani.Anche dopo la caduta dell’Impero Romano,la Grecia continuò a subire dominazioni da parte del mondo turco e divenne una monarchia solo nel 1830 cacciando via i turchi.Nella Seconda Guerra Mondiale la Grecia fu invasa dall’Italia e dalla Germania.Nel 1967 si fondò una dittatura,abolita poi nel 1974.Dopo quest’ultimo evento,la Grecia divenne una Repubblica parlamentare e,dal 1981,è nell’Unione Europea..La maggior parte della popolazione è costituita da Greci,ma tra le minoranze troviamo turchi e altri stranieri. Vive nelle città e nelle coste.La lingua principale è ovviamente il Greco.La religione più praticata è quella cristiano-ortodossa.E’ divisa in 13 regioni.EconomiaEssendo povera di materie prime,la Grecia non ha un’economia molto sviluppata.