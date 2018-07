Giungla

La giungla si trova nella fascia asiatica, ovvero nell'India e in alcune zone dell'Asia, nel Sudamerica e nell'Africa centrale.

I monsoni sono caratteristici di questo ambiente e sono dei venti periodici che cambiano direzione due volte all'anno.

Esiste:

- il monsone estivo, quello che è carico di nuvole di umidità, che si sposta dalle regioni equatoriali verso nord portando così piogge abbondanti;

- il monsone invernale, quello che è carico di masse d'aria fredda e secca, che si sposta dalle regioni dell'Asia centrale verso sud.

In questo ambiente, si trovano diverse piante:

- le piante molto pregiate, come ad esempio il teak e il sandalo;

- le piante situate lungo le coste, come ad esempio le mangrovie.

La stagione delle piogge è molto importante perché porta l'acqua utilizzata per irrigare i campi, ma il problema della giungla è che negli ultimi anni queste piogge monsoniche sono diventate violente e distruttive, causando:



- inondazioni;- distruzione di strada e villaggi;- distruzione di raccolti;- e quindi, anche, milioni di vittime.

Le soluzioni a questo problema possono essere tre:

- la costruzione di dighe e di argini;

- la riforestazione;

- la programmazione di piani di evacuazione.

Tra l'altro, alcuni centri di ricerca stanno studiando i monsoni per far sì che in futuro si possono prevedere le piogge e risparmiare così le vite umane.