Foreste tropicali

La foresta pluviale si trova nella fascia equatoriale, ovvero nel centro-sud dell'America, nell'Africa centrale e nell'Asia meridionale.

Questo tipo di foresta ospita tantissime piante e diversi animali.

Parlando di piante, possiamo trovare numerose epifite, ovvero delle piante parassite.

Se invece parliamo di animali possiamo trovarne moltissimi, come insetti, mammiferi, rettili, anfibi e uccelli.

Nelle foreste il problema principale che possiamo riscontrare, è il disboscamento.

Le principali cause di questo disboscamento sono dovute al solo scopo di far spazio a varie attività appartenenti al settore primario:

- ampliamento della superficie per l'allevamento bovino e per la coltivazione della soia;

- espansioni delle piantagioni;

- taglio di alberi pregiati;

- sfruttamento minerario.

Il disboscamento provoca vari problemi:



- danneggia i popoli indigeni visto che loro vivono solamente di caccia e di raccolta;- c'è la riduzione di molti esemplari, soprattutto delle specie animali;- provoca varie emissioni di gas serra nell'atmosfera.

Due stati hanno trovato alcune soluzioni al disboscamento:

- il Brasile ha deciso di fare un censimento delle specie vegetali presenti;

- l'Indonesia promuove la crescita dell'uso di prodotti di olio di palma sostenibile.

Tra l'altro, è presente anche un'altra soluzione che può essere praticata da tutto il mondo, ovvero bisognerebbe aumentare il numero di aree protette.