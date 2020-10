Le fonti energetiche

Come viene misurata l'energia

L’energia rappresenta la capacità di generare lavoro. Essa può esistere in varie forme: potenziali , cinetiche, termiche, elettriche, chimiche, nucleari o di altro tipo.Tutte le forme di energia sono associate al movimento. Ad esempio, qualsiasi corpo ha energia cinetica se è in movimento. Un dispositivo in tensione come un arco o una molla, sebbene a riposo, possiede energia potenziale che è quella intrinseca, che possiede già per natura.L'energia non può essere né creata né distrutta, ma solo trasformata in un’altra forma. Questo principio è noto come conservazione dell'energia o prima legge della termodinamica. Ad esempio, quando una scatola scivola giù da una collina, l'energia potenziale che la scatola ha quando si trova in alto sul pendio viene convertita in energia cinetica, energia del movimento. Quando la scatola rallenta fino a fermarsi per attrito , l'energia cinetica del movimento della scatola viene convertita in energia termica che riscalda la scatola e la pendenza.L'energia può essere convertita da una forma all'altra in vari altri modi. L'energia meccanica o elettrica utilizzabile è, ad esempio, prodotta da molti tipi di dispositivi, inclusi motori termici a combustibile, generatori, batterie, celle a combustibile.Nel Sistema internazionale di unità (SI), l'energia è misurata in joule. Un joule è uguale al lavoro svolto da una forza di un newton che agisce su una distanza di un metro.Esistono anche le energie rinnovabili, chiamate anche energie alternative , derivanti da fonti rinnovabili come il sole (energia solare ), eolica (energia eolica ), fiumi (energia idroelettrica ), sorgenti termali (energia geotermica ), maree ( energia delle maree ) e biomassa (biocarburanti ).All'inizio del XXI secolo, circa l'80% dell'approvvigionamento energetico mondiale era derivato da combustibili fossili come carbone, petrolio e gas naturale, ma i combustibili fossili sono risorse limitate. Infatti la maggior parte delle stime suggerisce che le riserve accertate di petrolio sono abbastanza grandi da soddisfare la domanda globale almeno fino alla metà del XXI secolo. La combustione di combustibili fossili ha una serie di conseguenze ambientali negative. Le centrali elettriche a combustibili fossili emettono inquinanti atmosferici come anidride solforosa , particolato, ossidi di azoto e sostanze chimiche tossiche, come i metalli pesanti (mercurio, cromo e arsenico) e le fonti mobili, come i veicoli alimentati a combustibili fossili, emettono ossidi di azoto, monossido di carbonio e particolato.L'esposizione a questi inquinanti può causare malattie cardiache, asma e altri problemi di salute umana. Inoltre, le emissioni derivanti dalla combustione di combustibili fossili sono responsabili delle piogge acide , che hanno portato all'acidificazione di molti laghi e conseguenti danni alla vita acquatica, danni alle foglie in molte foreste e produzione di smog in o vicino a molte aree urbane. Inoltre, la combustione di combustibili fossili rilascia anidride carbonica (CO 2 ), uno dei principali gas serra responsabili del riscaldamento globale.Al contrario, le fonti energetiche rinnovabili rappresentavano quasi il 20% del consumo energetico globale all'inizio del XXI secolo, in gran parte dagli usi tradizionali della biomassa come il legno per il riscaldamento e la cucina. Entro il 2015 circa il 16% dell'elettricità totale del mondo proveniva da grandi centrali idroelettriche, mentre altri tipi di energia rinnovabile (come solare, eolica e geotermica) rappresentavano il 6% della produzione totale di elettricità.