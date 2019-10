Fiumi e pianure in Italia

Le pianure d’Italia

L’Italia si trova nella parte meridionale dell’Europa. Le pianure italiane si trovano principalmente lungo le coste ad eccezione della Pianura Padana che è la più estesa. Si estende fino al mar adriatico poi prende il nome di Pianura Veneta. Altre pianure sono la pianura pisana, la maremma, l’agro pontino, l’agro romano, piana del sele.I fiumi: i fiumi europei sono brevi ma sono numerosi. Sono divisi in rami e incrociati da affluenti e permettono di attraversare il continente da sud a nord e da est a ovest. L’Europa si divide in quattro regioni idrografiche: quella sud orientale che raccoglie i corsi d’acqua che sboccano nel mar Caspio. Quella sud occidentale che raccoglie i fiumi che si riversano nel mar mediterraneo e nero. Quella nord occidentale che comprende i fiumi che sfociano nell’oceano atlantico e nel mar baltico. Quella nord orientale che raccoglie i fiumi che sfociano nel mar glaciale artico. I fiumi dell’area sud orientale solcano la pianura sarmatica, quindi sono lunghi, il principale è il volga. I fiumi dell’area sud occidentale sono lunghi. I corsi d’acqua sono brevi e rapidi, i più importanti sono il rodano e il Po. Esso ha origine in Piemonte, bagna Torino, Piacenza, Cremona e ne lambisce un quarto Ferrara, segnando inoltre per lunghi tratti il confine tra Lombardia e Emilia-Romagna.