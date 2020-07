Etiopia - Schema

Schema sull'Etiopia

Stato: Repubblica di EtiopiaContinente: AfricaPosizione geografica: Africa OrientaleConfini: A nord con l'EritreaA nord-est con il GibutiA est e sud-est con la SomaliaA sud col KenyaA ovest col SudanA sud-ovest col Sudan del SudClima: caldo nella zona della Dancalia e più rigido nelle zone montuose, le precipitazioni sono abbondanti sugli altopiani ma quasi del tutto assenti in pianuraSuperficie totale dello stato: 1.133.882 chilometri quadratiPopolazione residente: 73.919.000 chilometri quadratiDensità di popolazione: 76 abitanti per chilometro quadratoReligioni praticate: cristiana ortodossa 50%, islamica sunnita 33%, il resto animistaEtnie presenti: Galla 31%, Amhara 30% ,Tigrini 7%Forma di governo: Repubblica democratica federaleCapitale: Addis AbebaPrincipali città: Adua, Gimma, Neghelli, HararLingua: Amharico, inglese, italiano, tigré , tigrinoValuta: Birr etiopeMari: Stato privo di sbocco sul mareCoste: assentiIsole: assentiTerritorio: prevalentemente montuosoCatene Montuose: altopiano etiopico, Ras Dascian (4620 m)Fiumi: Nilo Azzurro e GiubaLaghi: assentiAttività più sviluppate: agricoltura e allevamentoColture: orzo, manioca, canna da zuccheroIndustrie: tessili e alimentariTurismo: non rilevanteRisorse energetiche: ancora inesploratoEventi storici importanti: 1936 - inizio dominio coloniale italiano1945 - indipendenza dall'Italia1977-1991: dittatura militare sostenuta dall'URSSLocalità turistiche: Addis AbebaPersonaggi illustri: Tiffany Haddish, Nipsey Hussle, Nat BerthePiatti tipici: wat, injera, fit-fit