Estremo Oriente: Corea del Sud

Corea del Sud

Taiwan

Dopo la seconda guerra mondiale , la Penisola coreana venne divisain una zona d'influenza comunista, poi divenuta Corea del Nord, e una di influenza occidentale, l'attuale Corea del Sud. Il suo territorio è montuoso e solo piccole pianure costiere si affacciano sul Mar Giallo e sul Mar del Giappone . Il clima presenta inverni rigidi ed estati calde, bagnate da piogge monsoniche. La popolazione concentra soprattutto nelle aree urbane, alcune delle quali hanno le dimensioni di metropoli. Fra esse la capitale Seoul, circondata da una vasta area metropolitana, e le città di Pusan e Inch'on. Come Corea del Nord, anche Corea del Sud è composta in massima parte coreani. paese occupa una posizione favorevole nella graduatoria dell'Isu, poco inferiore rispetto a quella dell'Italia. Grazie a massicci investimenti di multinazionali giapponesi e americane, negli ultimi decenni la Corea del Sud è diventata la più dinamica delle "Tigri dell' Asia ".La Repubblica della Cina : Nazionale nacque nel 1949, quando l'esercito nazionalista sconfitto dai comunisti si riparò sull'isola di Taiwan, che gli occidentali chiamavano Formosa. Posta a breve distanza dalle coste meridionali della Cina, essa ha una morfologia prevalentemente montuosa e un clima caldo umido, fortemente influenzato dai monsoni. La popolazione, pur crescendo lentamente, ha ormai superato i 22 milioni, per cui : la densità media si presenta molto elevata. Essa si concentra soprattutto nelle città, alcune delle quali hanno raggiunto dimensioni notevoli. Fra tutte spicca la capitale Taipei, la cui area metropolitana sfiora i 7 milioni di abitanti. Anche questo paese ha potuto usufruire di forti investimenti occidentali e giapponesi, grazie ai quali ha potuto sviluppare un apparato industriale forte e ben di- versificato, specializzato nell'esportazione di manufatti. Particolare rilievo hanno le produzioni elettroniche e informatiche, specializzate nei microprocessori e nelle schede madre dei computer.