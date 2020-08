L’ecologia

Le applicazioni pratiche dell'ecologia

Il termine ecologia è stato utilizzato per la prima volta nel 1866 da Ernst Haeckle. In un suo libro egli la definì come tutte quelle conoscenze che riguardano la complessa interazione che esiste tra ambiente e organismi. Si tratta, infatti, di una disciplina mista che attraversa tematiche che vanno dalle scienze della vita allo studio della terra.Le tematiche affrontate dall’ecologia sono:• le interazioni tra organismi• il spostamento di materia e di energia all’interno degli ecosistemi• L’ecosistema e il suo evolutivo.• la biodiversità.Nonostante di ecologia se ne sia parlato persino negli scritti dei filosofi come Ippocrate e Aristotele, l'ecologia vera e propria ha trovato la sua massima espansione solo alla fine del diciannovesimo secolo. Con il passare del tempo, infatti, l'ecologia è diventata sempre più un supporto in grado di comprendere le complesse relazioni tra l'uomo e l'ambiente, fino a sfociare a un suore recente uso improprio come studio dell'inquinamento. Si parla inoltre di ambientalismo per indicare tutte quelle ideologie (politiche e non) che hanno lo scopo di migliorare l'ambiente attraverso leggi e iniziative comuni. Nella sua definizione di scienza, essa si occupa in particolare dello studio delle popolazioni, ecosistemi, paesaggi, ecosfera e grandi aggregati di ecosistemi.Un ecosistema può essere contenuto in una porzione di biosfera; le caratteristiche ambientali che determinano un ecosistema sono in genere organizzate in biotiche, abiotiche e limitanti; ecosistemi di livello sottostante possono essere contenuti in ecosistemi più grandi. Più ecosistemi, unendosi, determinano un paesaggio e più paesaggi creano l'ecosfera, ovvero il livello massimo di raggruppamento della materia vivente.La Teoria dei sistemi viventi è un elemento fondamentale dello studio ecologico. Come un elemento importante è la teoria della selezione naturale.Gli argomenti intorno a cui si concentra la maggior parte degli interessi degli ecologisti riguardano lo studio della diversità, distribuzione, biomasse e la quantità di particolari organismi e tutto ciò che risponde alla loro interazione sia all'interno che all'esterno degli ecosistemi, intendendo per questi ultimi, un determinato ambiente in cui è presente un equilibrio dinamico tra i vari protagonisti. Gli ecosistemi svolgono un ruolo decisivo a supporto della vita come per esempio le funzioni di regolare il clima, filtrare le acque, controllare il suolo dall'erosione e dalle inondazioni. Nel corso degli anni sono nate numerose specializzazione relative al tema dell'ecologia. Si pensi allo studio delle acque, dei paesaggi, ecologia industriale, culturale, comportamentale e funzionale.Una recente specializzazione è rappresentata dall'ecosociologia, ovvero un approccio interdisciplinare che studia i comportamenti sociali di fronte alle moderne problematiche ambientali, fino a cercare di comprenderne le vere ragioni. Lo studio ecosociologico, non risulta così essere sterile e imparziale, ma fortemente impregnato della centralità del tema ambientalisticoPer quanto riguarda le applicazioni pratiche, l’ecologia comprende:• le teorie sulla conservazione• la coordinazione delle zone umide• la coordinazione delle risorse naturali• l'urbanistica• la salute della comunità• l' ecologia umana.