La Corsica - Aspetti fisici

La Corsica è la terza isola del Mediterraneo (circa 8700 chilometri quadrati) e dal punto di vista politico ed amministrativo appartiene alla Francia. Dalla Francia dista 170 km, dall’Italia (coste della Toscana) 82 km e solo 12 km dalla Sardegna da cui è separata dalle Bocche di BonifacioDal punto di vista fisico, l’isola è percorsa nella direzione nord-ovest/sud-est da una serie di rilievi montuosi che la suddividono in due versanti nettamente distinti: il versante occidentale presenta delle montagne vicino alla costa per cui la fascia costiera è alta e scoscesa, incisa da lunghe e profonde insenature, mentre il versante orientale ha una costa più bassa e piatta con laghi e stagni costieri.Il crinale montuoso che attraversa l’isola e composto da riocce granitiche, il cui punto più alto è il Monte Conto che raggiunge 2.707 metri.I corsi d’acqua sono tutti brevi con un regime torrentizio; durante l’estate sono quasi asciutti, mentre in inverno presentano piene di notevoli entità. I fiumi più lunghi sono quelli che scorrono nella parte pianeggiante del versante orientale.Il clima presenta caratteri spiccatamente mediterranei e molto simile a quello della Toscana occidentale e della Liguria. Poiché il clima è condizionato dall’altitudine dalla vicinanza al mare, possiamo distinguere tre zone: le regioni costiere, caratterizzate da estati calde e secche e con inverni miti e piovosi; andando verso l’interno, la temperatura diminuisce mentre la piovosità si incrementa. Sopra i 1.600 metri, si ha una regione montuosa con clima temperato freddo. I venti che soffiano con maggior frequenza lo scirocco, il libello e il “muntese” che soffia in montagna.Fino a 800 metri di altezza, la vegetazione è tipicamente mediterranea con pini, olivi, vigneti ed alberi da frutto. La macchia In francese “maquis”) è particolarmente rigogliosa ed è composta da arbusti, piante aromatiche come timo, lavanda, rosmarino, erica, lentisco e mirto. Fra i 400 e gli 800 metri prevalgono le querce ed i castagni; sopra gli 800, abbiamo i boschi di aghifoglie, mentre fra 1.200 e 1.800 metri, incontriamo i faggi, gli abeti, e i larici. Oltre, abbiamo io pascoli montani, piuttosto magri e rocciosi.