Como – descrizione della città

Con i suoi 85.000 abitanti, Como è il capoluogo dell’ omonima provincia e fa parte della Regione Lombardia. Essa occupa una modesta pianura alluvionale delimitata dal monte Brunate, dal monte Olimpino e dall’altopiano di Camerlata verso il quale la città si è andata via via ampliando. E’ situata all’estremità occidentale dell’omonimo lago in una conca circondata da colline ricoperte da boschi e di origine morenica. La città confina direttamente con la Svizzera e dista da Milano 40 chilometriLa città era già fiorente sotto i Romani grazie alla sua ubicazione favorevole poiché situata in prossimità dello sbocco dei grandi laghi e dei più importanti passi alpini come il Bernina, lo Spluga e il S. Gottardo. Conobbe il massimo splendore nell’ XI secolo m, non facendo parte della Lega Lombarda, fu distrutta dai Milanesi all’inizio del secolo successivo nell’ambito delle lotte fra i Comuni e l’ Impero. Ricostruita dall’ Imperatore Barbarossa, dal XIV secolo in poi seguì le vicissitudini di Milano. La città attuale è costruita seguendo la pianta di un accampamento romano ed ha conservato anche un parte della cinta muraria ed in particolare la porta Vittoria. Il nome di Como è legato ai maestri Comancini, famosi muratori-architetti-scultori medievali che diffusero lo stile lombardo in Italia e in Europa. I loro rivali erano i maestri Campionesi, originari di Campione, cittadina sul lago di Lugano. Il suo più illustre cittadino è Alessandro Volta. Di interesse turistico sono il Duomo, il Broletto (= palazzo comunale che risale al XIII secolo), la torre del Comune e la basilica di Sant’Abbondio una delle più belle chiese romaniche d’ Italia.E’ un centro commerciale ed industriale molto importante per la produzione della seta, per le industrie meccaniche, alimentari, cartarie e di abbigliamento. Molto sviluppata è anche l’attività turistica. L’animazione si concentra soprattutto nella piazza Cavour che si affaccia su lago e da cui partono tutti i battelli per il circuito lacustre.