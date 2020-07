Caratteristiche e variazioni del clima in Italia

Clima in Italia

L’Italia presenta una varietà climatica eccezionale se si considera la limitata superficie su cui si estende la nostra penisola. Le differenze dipendono da diversi fattori: innanzitutto dalla latitudine perché l’Italia si allunga da nord a sud per circa 1200 km, quindi dalla presenza di catene montuose come le Alpi e gli Appennini e, infine, dai mari che la circondano.In Italia si possono distinguere sei zone climatiche.Zona alpina: sulle Alpi il clima è alpino con inverni caratterizzati da temperature rigide, precipitazioni nevose e forte escursione termica diurna. Le estati sono brevi e fresche.Zona padano-veneta: nell’area occupata dalla Pianura Padana il clima è continentale con una forte umidità e una notevole escursione termica. Gli inverni sono lunghi, rigidi e nebbiosi, le estati calde e afose. Le piogge sono abbondanti soprattutto in primavera e in autunno .Zona appenninica: sugli Appennini gli inverni sono freddi, con temperature che possono scendere anche sotto lo zero, e le estati calde. Le precipitazioni sono abbondanti in primavera e in autunno, con nevicate frequenti sulle cime più alte in inverno .Zona ligure-tirrenica: lungo la costa tirrenica il clima è mediterraneo, con inverni miti e piovosi ed estati calde e secche. Il Mar Tirreno, più profondo del Mar Adriatico, restituisce in inverno il calore accumulato durante i mesi più caldi .Zona adriatica: lungo la costa adriatica il clima è continentale al nord e mediterraneo scendendo verso sud. Gli inverni sono più rigidi rispetto al versante tirrenico, le estati sono calde e ventilate .Zona mediterranea: lungo le coste meridionali e nelle maggiori isole (Sicilia e Sardegna) il clima è mediterraneo, con estati calde e aride e inverni miti. Le precipitazioni si concentrano in autunno e inverno, mentre sono rare nei mesi caldi, determinando talvolta periodi di siccità.